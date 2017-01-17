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    ГПУ выложила видео резонансного ДТП с "мажором" Толстошеевым

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    Генеральная прокуратура во вторник разместила на своем канале в Youtube видео ДТП с участием Станислава Толстошеева, произошедшего 9 января прошлого года возле метро "Левобережная" в Киеве, в результате которого погибла женщина.
    ГПУ/Youtube

    "Согласно показаниям свидетелей, очевидцев указанного события, врачей скорой медицинской помощи, прибывших на место происшествия, водитель Толстошеев находился в состоянии, похожем на эпилептический припадок, что подтверждается соответствующими выводами судебно-психиатрических экспертиз", — сообщает ГПУ.

    Как показывает статистика, в ДТП в прошлом году не раз побывали как "мажоры" и люди публичные, так и полицейские. 

    Девятого января в Киеве возле метро Левобережная кроссовер Mercedes-Benz GL, за рулем которого был сын бизнесмена из Донецкой области Станислав Толстошеев, вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину. Через полгода дело против Толстошеева закрыла прокуратура. В сентябре производство было возобновлено.

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