ГПУ выложила видео резонансного ДТП с "мажором" Толстошеевым

"Согласно показаниям свидетелей, очевидцев указанного события, врачей скорой медицинской помощи, прибывших на место происшествия, водитель Толстошеев находился в состоянии, похожем на эпилептический припадок, что подтверждается соответствующими выводами судебно-психиатрических экспертиз", — сообщает ГПУ.

Как показывает статистика, в ДТП в прошлом году не раз побывали как "мажоры" и люди публичные, так и полицейские.

Девятого января в Киеве возле метро Левобережная кроссовер Mercedes-Benz GL, за рулем которого был сын бизнесмена из Донецкой области Станислав Толстошеев, вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину. Через полгода дело против Толстошеева закрыла прокуратура. В сентябре производство было возобновлено.

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