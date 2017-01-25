Ярош против Пинчука. В СБУ явно переусердствовали - Рудяков

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Служба безопасности Украины в рамках уголовного производства проводит расследование в отношении бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом говорится в ответе СБУ на депутатский запрос внефракционного нардепа Дмитрия Яроша.

Пинчук в конце 2016 года в статье Wall Street Journal заявил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. По его словам, чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

Политический эксперт Павел Рудяков объясняет активность Дмитрия Яроша в отношении Виктора Пинчук исключительно личностным фактором.

"С одной стороны, это способ напомнить о себе, с другой — возможно, у Яроша имеются какие-то обиды на Пинчука. Но если абстрагироваться, то Ярош здесь выступает, скорее, не как личность, а как целое явление — агрессивное неприятие мнения, которое отличается от твоего собственного. Уже не первый год это стало визитной карточкой власти и той группы общественного мнения, которая сегодня определяет политику и повестку дня", — говорит Рудяков.

Он убежден, что, по сути, Пинчука осуждают за статью в журнале, за высказывание своих мыслей.

"Это не только не европейский подход, но даже не советский — в СССР, который сейчас называют тоталитарным, такое редко случалось. Свобода слова и свобода мысли — две основополагающие демократические свободы. Их защита принадлежит ценностям, о которых мы постоянно твердим, в том числе и устами президента Украины. В корне неправильно вместо здоровой дискуссии преследовать за какие-то якобы неправильные пожелания", - отмечает специалист.

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Рудяков убежден, что каких-либо серьезных последствий для Виктора Пинчука его статья иметь не будет.

"Думаю, что у Пинчука, как представителя олигархата, имеются возможности оградить и защитить себя. Если даже и дойдет до каких-то юридических выводов, ему помогут грамотные и успешные адвокаты. Что до Службы Безопасности, то в данном случае она явно переусердствовала и обжегшись на молоке, стала дуть на холодную воду. В ситуации со статьей Пинчука нет предмета для расследования, которым должны заниматься в таком специфическом ведомстве как СБУ. Вся история в очередной раз раскрывает уровень того неблагополучного состояния, в котором оказалась Украина и по свободе слова, и по поискам компромиссов, которые позволили бы по-новому подойти к вопросу урегулирования конфликта на Донбассе", — резюмировал эксперт.