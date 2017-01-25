наверх
25.01.201720:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.27- 0.02
  • USD27.23- 0.10
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Ярош против Пинчука. В СБУ явно переусердствовали - Рудяков

    (обновлено: )16230
    По словам политического эксперта Павла Рудякова, для действующей власти в корне неправильно вместо здоровой дискуссии заниматься преследованием за какие-то якобы неправильные пожелания.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Служба безопасности Украины в рамках уголовного производства проводит расследование в отношении бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом говорится в ответе СБУ на депутатский запрос внефракционного нардепа Дмитрия Яроша.

    Пинчук в конце 2016 года в статье Wall Street Journal заявил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. По его словам, чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    СБУ и олигарх. В тюрьму Пинчук не сядет, но лишится многого - Бондаренко

    Политический эксперт Павел Рудяков объясняет активность Дмитрия Яроша в отношении Виктора Пинчук исключительно личностным фактором.

    "С одной стороны, это способ напомнить о себе, с другой — возможно, у Яроша имеются какие-то обиды на Пинчука. Но если абстрагироваться, то Ярош здесь выступает, скорее, не как личность, а как целое явление — агрессивное неприятие мнения, которое отличается от твоего собственного. Уже не первый год это стало визитной карточкой власти и той группы общественного мнения, которая сегодня определяет политику и повестку дня", — говорит Рудяков.

    Он убежден, что, по сути, Пинчука осуждают за статью в журнале, за высказывание своих мыслей. 

    "Это не только не европейский подход, но даже не советский — в СССР, который сейчас называют тоталитарным, такое редко случалось. Свобода слова и свобода мысли — две основополагающие демократические свободы. Их защита принадлежит ценностям, о которых мы постоянно твердим, в том числе и устами президента Украины. В корне неправильно вместо здоровой дискуссии преследовать за какие-то якобы неправильные пожелания",  - отмечает специалист.

    Предприниматель Виктор Пинчук
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
    Невозможное возможно. Пинчук и Филипчук вызвали дискурс о будущем Украины

    Читайте также: Много шума из-за Пинчука. Что с ним случилось?

    Рудяков убежден, что каких-либо серьезных последствий для Виктора Пинчука его статья иметь не будет.

    "Думаю, что у Пинчука, как представителя олигархата, имеются возможности оградить и защитить себя. Если даже и дойдет до каких-то юридических выводов, ему помогут грамотные и успешные адвокаты. Что до Службы Безопасности, то в данном случае она явно переусердствовала и обжегшись на молоке, стала дуть на холодную воду. В ситуации со статьей Пинчука нет предмета для расследования, которым должны заниматься в таком специфическом ведомстве как СБУ.  Вся история в очередной раз раскрывает уровень того неблагополучного состояния, в котором оказалась Украина и по свободе слова, и по поискам компромиссов, которые позволили бы по-новому подойти к вопросу урегулирования конфликта на Донбассе", — резюмировал эксперт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Осквернение польского военного кладбища
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Мусор во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине