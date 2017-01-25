Песков: Пинчук не является "прокремлевским кандидатом" в президенты Украины

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бизнесмен Виктор Пинчук не является "прокремлевским кандидатом" в президенты Украины, в Кремле не знают, с чем связано большое количество публикаций о нем в российской прессе.

"Нет, не является, у нас нет прокремлевских кандидатов. И это украинскому народу нужно определять, кто может, а кто не может быть президентом Украины", — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему в последнее время российские СМИ очень много уделяют внимания фигуре Виктора Пинчука, который в этих публикациях якобы рассматривается практически как новый кандидат в президенты Украины.

При этом Песков добавил, что "не может ответить", почему именно российские СМИ акцентируют внимание на фигуре Пинчука.

"Это я вам не могу ответить, это вы должны спрашивать у этих СМИ", — сказал Песков.

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Пинчук в конце 2016 года в статье Wall Street Journal заявил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. По его словам, чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

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