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    Политика

    Песков: Пинчук не является "прокремлевским кандидатом" в президенты Украины

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    Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что "украинскому народу нужно определять, кто может, а кто не может быть президентом Украины". Песков также не смог ответить, почему именно российские СМИ акцентируют внимание на фигуре Пинчука.
    Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бизнесмен Виктор Пинчук не является "прокремлевским кандидатом" в президенты Украины, в Кремле не знают, с чем связано большое количество публикаций о нем в российской прессе.

    Виктор Пинчук. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Много шума из-за Пинчука. Что с ним случилось?

    "Нет, не является, у нас нет прокремлевских кандидатов. И это украинскому народу нужно определять, кто может, а кто не может быть президентом Украины", — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему в последнее время российские СМИ очень много уделяют внимания фигуре Виктора Пинчука, который в этих публикациях якобы рассматривается практически как новый кандидат в президенты Украины.

    При этом Песков добавил, что "не может ответить", почему именно российские СМИ акцентируют внимание на фигуре Пинчука.

    "Это я вам не могу ответить, это вы должны спрашивать у этих СМИ", — сказал Песков.

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    Пинчук в конце 2016 года в статье Wall Street Journal заявил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. По его словам, чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

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