"Украинский выбор": Facebook заблокировал аккаунт Медведчука

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Facebook заблокировал аккаунт лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, что является подавлением свободы слова, сообщается во вторник на сайте организации.

"Двадцать первого января, после того, как общественное движение "Украинский выбор — Право народа" опубликовало заявление, в котором приводились многочисленные факты, свидетельствующие о лжи, фальсификациях, а также информационных провокациях, осуществляемых на Facebook политическими противниками Виктора Медведчука, страница и аккаунт лидера движения были заблокированы без каких бы то ни было объяснений. Позже мы получили доказательства того, что блокирование аккаунта связано не с контентом страницы, а исключительно с персоной самого Виктора Медведчука", — говорится в сообщении.

В "Украинском выборе" отметили, что страница Медведчука в Facebook использовалась для общения с родственниками пленных в Донбассе.

"Сообщения, размещаемые Виктором Медведчуком, касались вопросов мирного урегулирования конфликта, поиска компромиссных решений и предложений по выходу Украины из политического и социально-экономического кризиса. А потому — блокирование аккаунта Виктора Медведчука является шагом, направленным на подавление свободы слова, проявлением борьбы с инакомыслием; подтверждает высокую степень влияния американских корпораций на политическую ситуацию на Украине и их готовность идти на беспрецедентно циничные действия для удержания нашей страны под внешним управлением", — добавили в организации.

Ранее Виктор Медведвук заявлял, что в Украине растет число недовольных ассоциацией с Евросоюзом.