Медведчук: русофобия вытеснила из сознания украинской власти сострадание

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Многие украинские высокопоставленные чиновники позволяют себе глумиться над крушение российского самолета Ту-154 в Черном море, заявил лидер движения "Украинский выбор", представитель Киева в переговорной группе по Донбассу Виктор Медведчук.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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"Вся Европа скорбит вместе с россиянами, потерявшими 92 человека в результате катастрофы Ту-154. Телеграммы и заявления европейских лидеров полны сострадания. В связи с трагедией соболезнования президенту РФ выразил и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. А Украина остается в стороне. Представители нашей проевропейской власти, как и после убийства Андрея Карлова, от соболезнований воздерживаются. Хуже того, многие высокопоставленные чиновники позволяют себе глумиться над трагедией… Русофобия, заменившая в Украине национальную идею, вытеснила из сознания украинской власти не только моральные принципы и этические нормы, но и простое человеческое сострадание", — написал Медведчук на своей странице в Facebook.

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Ранее в ФСБ РФ заявили, что признаки теракта или диверсии на борту упавшего в Черное море Ту-154 в настоящее время не обнаружены.