Злорадство и скорбь. Как крушение Ту-154 обнажило раскол в украинском обществе

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Новость о крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, в очередной раз расколола украинское общество – пока одни злорардствовали и радовались в соцсетях, другие несли цветы к зданию российского посольства в Киеве и скорбели о погибших.

Упражнения в остроумии

Условную позицию "радовавшихся" выразил на своей странице в Facebook советник президента Порошенко Юрий Бирюков, по мнению которого россияне так же радовались гибели украинцев, которых, по словам Бирюкова, обстреливали "курсанты их артиллерийских училищ" – "(они) сдавали зачеты по стрельбе, практикуясь на обстрелах 72 и 79 бригад ВСУ".

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"Это самый парадоксальный парадокс — жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80-ти военнослужащих армии орды (…) Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", — написал Бирюков, намекая на массовое отравление "Боярышником" в Иркутской области.

Также на просторах социальных сетей можно найти много так называемых "фотожаб", различных картинок, шуток и откровенных издевательств над произошедшим.

"Позорная радость" и молчание Порошенко

Но у украинцев была и другая реакция – соболезнования и скорбь по погибшим. Бирюкову в комментариях ответил пользователь Максим Кумсков, написавший: "Кто мы? Я — украинец, и я не радуюсь, я соболезную погибшим людям, большинство из которых не были военными, и уж точно украинцев не убивали. Продолжай разжигать, Бирюков, за все же придется платить рано или поздно".

А журналист, редактор и политический эксперт Янина Соколовская на своей странице назвала восторги по поводу крушения самолета "позорной радостью". Также он прокомментировала отсутствие реакции на трагедию со стороны президента Порошенко.

"Сегодня я прочитала многое о гибели Ту-154: слова священников о том, что эта смерть говорит о том, что участие России в сирийской войне богопротивно; молитвы тех, кто надеется, что среди жертв есть выжившие; соболезнования от американской администрации и от белорусского президента. Мне тяжело принять молчание президента Украины, который мог бы выразить соболезнование пусть не России — семьям погибших. Так делают лидеры "цивилизованного мира". И так бы иподьякон Порошенко поступил по-христиански.

Я категорически не принимаю позорной радости тех, кто в восторге от произошедшего. Эти радуюшиеся сами стали жертвами пропагандистской лобэктомии, расчеловечившей жителей стран, превративших их в "живую силу противника", которая неизбежно становится мертвой.



Единственное, что возможно сейчас для того, кто в уме и в памяти — помолиться за погибших. Кто не считает это нужным и правильеым, ответит даже не по делам — по мыслям. Говорят, мысли материальны", – написала Соколовская.

"В этой войне люди забывают, что такое человек"

А на странице гражданской жены народного депутата Сергея Лещенко, диджея Анастастии Топольской разгорелся настоящий скандал. Топольская прокомментировала реакцию украинцев в соцсетях на крушение Ту-154 (орфография и пунктуация сохранены).

"Я почитала как украинское общество отреагировало на авиакатастрофу ТУ-154 в интернете и ахренела. Я даже не знаю как об этом говорить, но молчать просто невозможно..



Когда мы стали такими жалкими малодушными ушлепками, которые так зло радуются авиакатастрофам и прочим несчастьям россиян? Извините, оправдания типа "между нами война", "а сколько они нам бед принесли и наших убили", "так им и надо — заслужили" не принимаются.



Вы только посмотрите на себя — как мелкие примитивные твари: ноль эмпатии, отсутствие собственного достоинства, никакого понимания, сочувствия, даже обычной толерантности. Нам что, всем яду вместо крови залили? Совсем уже крыша поехала. Реально просто возмутительно и печально за всем этим трешем наблюдать.

До тех пор пока я не следила за новостями и политикой, я реально думала, что у нас крутейшие люди. Кто они — те, кто брызжут слюной ненависти на пространстве социальных сетей? Збс у нас лицо, афигеть у нас культура. И я это наблюдаю только пол года, раньше просто не следила, представляю сколько г***а утекло без моего внимания, а так-то глянь — мы все в нем по горло плаваем, еще чуть-чуть и захлебнемся. Нам бы лучше в норку спрятаться и не палиться.. А лучше Библию почитать и добротой, мудростью подпитаться, вообще б над собой поработать. Чудовищная духовная нищета. Стыдно и унизительно все это, друзья.



Update: не надо в комментариях сравнивать себя с теми, кто рад смерти наших ребят. А то как-то низко это "а они! а вот они! как они, так и мы!". И дело не только в боинге, а и в боярышнике и прочим бедам. В этой войне люди забывают, что такое человек. Невозможно больше так воевать если ты не на поле боя", – высказалась Топольская.

Она также посоветовала украинцам почитать Библию и подпитаться мудростью.

Война в головах

Война в Украине идет не только в Донбассе, она продолжается в головах и человеческих отношений. Конца и края ей не видно, а вражда приобретает характер взаимной ненависти. Сможет ли кто-то или что-то по-настоящему объединить украинцев? Эти вопросы стране и обществу предстоит решать уже в 2017 году.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.