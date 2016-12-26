Киевляне несут цветы к посольству РФ

"Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Черном море. К зданию посольства России люди несут цветы и свечи, оставляют памятные записки", — сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.