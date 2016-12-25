На борту разбившегося Ту-154 был бывший бэк-вокалист группы "Любэ"

КИЕВ, 25 дек – РИА Новости Украина. Среди артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова на борту самолета Ту-154, который потерпел крушение в Сочи в воскресенье, был бывший бэк-вокалист группы "Любе". Об этом рассказал РИА Новости руководитель "Центра имени Игоря Матвиенко" Андрей Лукинов.

"На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы "Любэ" Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени", — сказал РИА Новости Лукинов.

По словам Лукинова, с хором имени Александрова группа "Любе" часто вместе записывала песни. Последний раз коллективы сотрудничали в октябре, когда записали гимн Сухопутных войск.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.