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На месте крушения Ту-154 подняли тело одиннадцатого погибшего - МО РФ

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (44)

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Согласно информации, которую предоставил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, было поднято тело 11-го погибшего в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявили, что из воды подняли тело одиннадцатого погибшего в катастрофе Ту-154 под Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Люди несут цветы в память о погибших в крушении Ту-154

"Поднято тело 11-го погибшего в авиакатастрофе", — сообщили в департаменте.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск (4.40 по Киеву) пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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