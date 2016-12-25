Грицак: гибель посла РФ и крушение Ту-154 будут иметь последствия

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Два трагических события — гибель российского посла в Турции и авиакатастрофа российского самолета Ту-154 будут иметь последствия для мирового сообщества. Такую позицию высказал глава СБУ Василий Грицак в эфире телеканала "112 Украина".

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"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", — сказал Грицак.

Он также высказал мнение, что одновременная гибель такого количества людей – это трагедия для государства.

"У меня слишком мало данных, чтобы делать какие-то беспристрастные выводы, тем более мы не расследуем это дело и доступа к тем материалам у нас нет", — отметил глава СБУ.

Он добавил, что планируется анализ как общедоступных, так и закрытых данных.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Вооруженное нападение на Андрея Карлова произошло в понедельник, 19 декабря, в Анкаре. Как сообщил МИД РФ, посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, в котором проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.