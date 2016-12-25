Крушение cамолета Минобороны РФ: поисково-спасательные работы

МЧС России направляет в Сочи спасателей и водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" для участия в поисковой операции в районе крушения самолёта Ту-154 Министерства обороны, в том числе для глубоководных работ, сообщает МЧС.

"В ближайшее время в Сочи отправится самолёт МЧС Ил-76, он доставит в район поисковой операции специалистов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" МЧС России, имеющих опыт глубоководных работ на больших глубинах", — цитирует представителя министерства РИА Новости.

Кроме того, специалисты МЧС оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами "Фалькон".

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 4.40 по киевскому времени пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ. Военное ведомство также сообщило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.