Понедельник объявлен в России днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин своим указом объявил 26 декабря общенациональным днем траура по гражданам РФ, погибшим в воскресенье в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ, летевшего в Сирию, сообщает РИА Новости.

Поисково-спасательные работы на месте крушения воздушного корабля в акватории Черного моря в районе Сочи продолжаются. Российские правоохранительные органы в рамках возбужденного уголовного дела выясняют причины и обстоятельства падения лайнера, повлекшего гибель 92 человек.

Об исчезновении с экранов радаров самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи, РИА Новости сообщил рано утром в воскресенье источник в экстренных службах.

Затем департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства сообщил, что утром в воскресенье при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера самолет Ту-154 вскоре после взлета пропал с радиолокационных радаров. Лайнер, прибывший из подмосковного Чкаловска, выполнял в Сочи дозаправку.

Согласно списку находившихся на борту Ту-154, размещенному на сайте Минобороны России, военным бортом в Сирию для проведения предновогодних концертных выступлений перед солдатами и офицерами Вооруженных сил РФ на авиабазе Хмеймим летели 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова под руководством своего художественного руководителя генерал-лейтенанта Валерия Халилова и начальника управления культуры Минобороны России Антона Губанкова.

В лайнере находились военнослужащие, включая восьмерых членов экипажа, представители российских средств массовой информации, а также исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Первого канала" российского телевидения, на борту рухнувшего самолета, были корреспондент телекомпании Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Пресс-служба телеканала "Звезда" подтвердила, что в Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника вылетели этим спецрейсом: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.

По последним данным, все 92 человека, летевшие по маршруту Москва — Сочи — Хмеймим, погибли.

Свои глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154 выразил президент РФ Владимир Путин, информация которому о ходе поисково-спасательных работ, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, докладывается постоянно.

"В результате авиационной катастрофы самолета Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю… объявить 26 декабря 2016 года днем траура в Российской Федерации", — сказано в указе Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент РФ предписал в день траура на всей территории России приспустить государственные флаги РФ, а также предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Согласно документу, правительству совместно с органами государственной власти регионов необходимо принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии, созданной для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета.

На сайте правительства сообщается, что председателем комиссии назначен министр транспорта РФ Максим Соколов, его заместителем — глава Росавиации Александр Нерадько, заместителями председателя комиссии — замминистра обороны Николай Панков и Павел Попов. Кроме того, в состав комиссии вошли замминистра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев, замглавы МЧС России Александр Чуприян.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сообщил, что размер выплат для семей военнослужащих составит до 7,8 миллиона рублей, гражданских лиц — 3 миллиона рублей.

Ранее страховая компания "Согаз" заявила, что готова в кратчайшие сроки произвести выплаты по факту крушения самолета; семьи погибших военных получат от "Согаза" более чем по 5,8 миллиона рублей.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, по информации сайта министерства, в связи с крушением самолета Ту-154 под Сочи поручил организовать работу по выплатам семьям погибших.

Пенсионному фонду России поручено провести оперативное установление членам семей погибших пенсии по случаю потери кормильца.

Глава правкомиссии Соколов прилетел в Сочи, где провел заседание. Для помощи родственникам пассажиров, находившихся на борту Ту-154, в Москве создан оперативный штаб, в котором развернуты бригады военных психологов и медиков лечебных учреждений Минобороны России.

Кроме того, в аэропортах Адлер и Чкаловский родственникам погибших оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.