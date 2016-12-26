О чем пишут в мире: крушение Ту-154, смерть Джорджа Майкла, "отмены" Трампа

РИА Новости Украина

Крушение российского Ту-154. Мировые СМИ (Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Guardian, Independent, Monde, Figaro и другие) на первых полосах пишут о крушении российского Ту-154 в водах Черного моря.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ направлялся в Сирию, на его борту находились 92 человека, восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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Внимание западных изданий привлекает статистика авиакатастроф с участием Ту-154. Так британская газета Guardian отмечает, что многие российские авиакомпании в последние годы отказались от использования этого популярного в советский период типа самолета, однако Минобороны продолжало отправлять рейсы на Ту-154. Французское издание Figaro, в свою очередь, перечислило восемь авиакатастроф с участием "Туполева" за последние 15 лет.

Посол США на ковре у премьера Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал посла США Дана Шапиро в связи с антипоселенческой резолюцией, которую принял Совет Безопасности ООН благодаря отказу американских властей от использования права вето, пишут западные издания, в частности Financial Times, Wall Street Journal, Washington Post, Los Angeles Times, USA Today, Guardian, Independent и другие.

Выступая на воскресном заседании правительства, Нетаньяху обвинил администрацию Обамы в том, что она закулисно инициировала документ, сформулировала его положения и настояла на принятии.

"У нас нет сомнений в том, что это инициировала администрация Обамы", – цитирует Нетаньяху газета WSJ.

Издание Washington Post отмечает, что встреча с Шапиро последует за серией приглашений в МИД Израиля послов стран, голосовавших за резолюцию, в том числе России. То, что американский представитель был единственным, кто воздержался при голосовании, что позволило одобрить резолюцию, газета Idependent называет "последним словом на прощанье" уходящего с поста президента США Барака Обамы.

Смерть легенды. Британский поп-певец Джордж Майкл "ушел с миром" на 54 году жизни. Об это сообщили Guardian, Independent, Wall Sreet Journal,Washington Post, Figaro, Monde.

Как пишет Welt, автор песни "Last Christmas" "скончался в первый рождественский день". Полиция квалифицировала смерть артиста как невыясненную, но без подозрительных обстоятельств. По версии издания Billboard, Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности.

Мэр Лондона и ряд музыкантов, в частности близкий друг Майкла Элтон Джон выразили соболезнования в связи со смертью "самой доброй и щедрой души и блестящего артиста".

Символический визит премьера Японии в Перл-Харбор. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ начинает в понедельник двухдневную поездку на Гавайи, чтобы почтить память погибших во время атаки японцев на корабли и авиацию США в гавани Перл-Харбор на острове Оаху 7 декабря 1941 года.

Издание New York Times называет этот визит "символом примирения". Как сообщает газета, технически Абэ будет не первым японским премьером, посетившим мемориал Перл-Харбор: в 1951 году туда прибыл Сигэру Ёсида, однако он не принимал участие в общественной церемонии.

Отмечается, что равно как посетивший в мае Хиросиму Обама не принес извинений за бомбардировки городов в Японии, на этот раз не ожидается, что Синдзо Абэ будет извиняться за нападение на Перл-Харбор.

Жизнь в США по-новому. Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит до 70% указов действующего главы государства Барака Обамы, заявил член переходной команды Трампа бывший спикер палаты представителей республиканец Ньют Гингрич.

"Около 60 или 70% его (Обамы) указов, почти все будут аннулированы Трампом", — цитирует заявление Гингрича в интервью телеканалу Fox News газета Washington Times.

По его словам, подобные меры потребуют "небольшого юридического оформления, умных юристов, которые это сделают". При этом республиканец назвал последние действия Обамы "отчаянным исступлением", сравнив его наследие с "куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается".

Рождественская бомба. Утром рождественского воскресенья около 54 тысяч жителей немецкого города Аугсбург были вынуждены покинуть свои дома и направиться в убежища в связи с проведением подрыва бомбы. Около четырех тысяч полицейских, пожарные и спасатели осуществляли подрыв бомбы Второй мировой войны весом порядка двух тонн.

Как пишут Monde, Parisien, Zeit, Guardian, эвакуация заняла четыре часа и "стала самой масштабной в Германии со времен Второй мировой войны".

"Облегчение на 1.8 тонн", — пишет Spiegel о состоянии в городе по окончании эвакуации.

Великобритания нацелилась на столицу халифата. Как пишет издание Telegraph, в уходящем году английские ВВС нанесли 60 авиаударов в Сирии и 347 — в Ираке. Однако в новом году она сделает упор на действия в Сирии.

Отмечается, что "Британия надеется, что Мосул будет занят к весне следующего года", и это позволит перейти в наступление в Сирии. Ракка станет главной целью в борьбе против террористической группировки "Исламское государство", так как является "столицей халифата", сообщил источник издания в вооруженных силах.

Он отметил, что Великобритания "расширит тренировки Демократических сил Сирии" и "усилит поддержку с воздуха" операции в Ракке. Также, по его словам, Великобритании " будет нужно вести диалог с русскими".