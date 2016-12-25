Крушение Ту-154. Бирюков предложил принести к посольству РФ "Боярышник"

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков считает, что украинцы радуются гибели людей, погибших в результате крушения самолета Минобороны России над Черным морем.

По его мнению, россияне так же радовались гибели украинцев, которых, по его словам, обстреливали "курсанты их артиллерийских училищ" — "(они) сдавали зачеты по стрельбе, практикуясь на обстрелах 72 и 79 бригад ВСУ".

"Это самый парадоксальный парадокс — жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80-ти военнослужащих армии орды (…) Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", — написал Бирюков на своей странице в Facebook, намекая на массовое отравление "Боярышником" в Иркутской области.

Однако не все украинцы разделяют мнение Бирюкова. В комментариях Максим Кумсков написал: "Кто мы? Я — украинец, и я не радуюсь, я соболезную погибшим людям, большинство из которых не были военными, и уж точно украинцев не убивали. Продолжай разжигать Бирюков, за все же придется платить рано или поздно".

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.