Катастрофа Ту-154, в России траур: детали происшествия, все версии

РИА Новости Украина

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по гражданам РФ, погибшим в воскресенье в авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны РФ, летевшего в Сирию на авиабазу Воздушно-космических сил России Хмеймим.

Поисково-спасательные работы на месте крушения воздушного корабля в акватории Черного моря в районе Сочи продолжаются. Российские правоохранительные органы в рамках возбужденного уголовного дела выясняют причины и обстоятельства падения лайнера, повлекшего гибель 92 человек, сообщают РИА Новости.

Глава Минтранса России Максим Соколов прилетел в Сочи для проведения заседания комиссии в связи с крушением самолета Ту-154 и оказания помощи родным погибших. Для помощи родственникам пассажиров, находившихся на борту Ту-154, в Москве создан оперативный штаб, в котором развернуты бригады военных психологов и медиков лечебных учреждений Минобороны России.

Люди на борту

Согласно списку, размещенному на сайте Минобороны России, военным бортом в Сирию для проведения предновогодних концертных выступлений на авиабазе Хмеймим летели 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова под руководством своего художественного руководителя генерал-лейтенанта Валерия Халилова и начальника управления культуры Минобороны России Антона Губанкова.

В лайнере находились военнослужащие, включая восьмерых членов экипажа, представители российских средств массовой информации, а также исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

Как сообщили в пресс-службе "Первого канала" российского телевидения, на борту рухнувшего самолета были корреспондент телекомпании Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Пресс-служба телеканала "Звезда" подтвердила, что в Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника вылетели этим спецрейсом: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.

Более 20 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова все-таки прибыли в Сирию. "Артисты ансамбля должны были лететь двумя военными бортами. Более двадцати человек накануне сегодняшней трагедии вылетели для проведения концертных выступлений и уже прибыли в Хмеймим", — сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Известный за рубежом как "Мистер Калинка" ведущий солист ансамбля Вадим Ананьев, который не полетел в командировку с коллективом из-за рождения третьего ребенка, рассказал, что мог бы отправиться в Сирию вместе с другими артистами, если бы предстояла серия выступлений. По его словам, ансамбль должен был дать в Сирии только один часовой концерт. Поскольку супруге солиста была необходима помощь, он отпросился у руководителя ансамбля Халилова и не убыл, как оказалось, в смертельную командировку.

Катастрофа

Об исчезновении с экранов радаров самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи, РИА Новости сообщил рано утром в воскресенье источник в экстренных службах. В Росавиации заявили, что этот самолет не является гражданским.

Затем департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства сообщил, что утром в воскресенье самолет Ту-154 вскоре после взлета с аэродрома Адлера пропал с радиолокационных радаров. Лайнер, прибывший из подмосковного Чкаловска, выполнял в Сочи дозаправку.

В Минобороны сообщили, что к поиску самолета были привлечены все поисково-спасательные службы министерства и других федеральных ведомств.

Что касается условий полета, то в районе Сочи на воскресенье синоптики прогнозировали хорошую погоду с переменной облачностью.

Траур и выплаты

Свои глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154 выразил президент РФ Владимир Путин, информация которому о ходе поисково-спасательных работ, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, докладывается постоянно.

Путин также подписал указ об объявлении траура в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 под Сочи, который был опубликован на сайте Кремля.

"В результате авиационной катастрофы самолета Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю… Объявить 26 декабря 2016 года днем траура в Российской Федерации", — сказано в указе.

Президент РФ предписал в день траура на всей территории России приспустить государственные флаги РФ, а также предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Согласно документу, правительству совместно с органами государственной власти регионов необходимо принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.

В Министерстве транспорта РФ сообщили, что глава Минтранса Максим Соколов уже прилетел в Сочи для проведения заседания комиссии в связи с крушением самолета Ту-154 и оказания помощи родным погибших. Ранее сообщалось, что Соколов возглавит эту комиссию.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сообщил, что размер выплат по факту крушения Ту-154 для военнослужащих составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.

Ранее страховая компания "Согаз" заявила, что готова в кратчайшие сроки произвести выплаты по факту крушения самолета; семьи погибших военных получат от "Согаза" более чем по 5,8 миллиона рублей.

Юргенс пояснил, что всем находившимся на борту положены выплаты по 2 миллиона рублей в рамках Воздушного кодекса. В добавление к этой выплате для военных "прибавляется сумма в 5,8 миллиона рублей, ранее озвученная Согазом".

"По гражданским лицам выплаты составят, помимо 2 миллионов рублей, причитающихся по Воздушному кодексу, еще по 1 миллиону рублей из Фонда социального страхования", — отметил Юргенс, уточнив, что единовременная страховая выплата от ФСС в случае смерти работника делится равными долями (например, 500 тысяч рублей супруге и 500 тысяч рублей несовершеннолетнему ребенку). Размер ежемесячной страховой выплаты, полагающейся несовершеннолетним детям погибших членов экипажа и другим лицам, имеющим на них право, определяется исходя из среднего заработка погибшего.

Что касается дополнительных выплат журналистам, то, как правило, редакции страхуют корреспондентов добровольно. "На рассмотрении в Госдуме находится законопроект об обязательном страховании журналистов в горячих точках, который принят в первом чтении. Мы рассчитываем, что новый состав Госдумы примет этот документ, ведь журналисты рискуют не меньше, а иногда и больше, чем военнослужащие, выполняя свое служение", — заключил Юргенс.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, по информации сайта министерства, в связи с крушением самолета Ту-154 под Сочи поручил организовать работу по выплатам семьям погибших.

"Топилин в связи с крушением самолета Ту-154 дал ряд поручений об организации работы по выплатам семьям погибших. В правительственную комиссию в связи с крушением самолета Ту-154 в Сочи вошли заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов", — сказано в сообщении ведомства.

Пенсионному фонду России поручено провести оперативное установление членам семей погибших пенсии по случаю потери кормильца. Кроме того, Роструд должен организовать работу по расследованию несчастного случая и выявить, предусмотрены ли коллективными договорами или отраслевыми соглашениями выплаты в связи с несчастным случаем на производстве помимо выплат по обязательному социальному страхованию.

По данным министерства, для организации работы на месте в Сочи вылетел заместитель главного инспектора по труду, начальник управления государственного надзора в сфере труда Роструда Егор Иванов.

Кроме того, для помощи родственникам пассажиров, находившихся на борту Ту-154, в здании Ансамбля песни и пляски имени Александрова в Москве создан оперативный штаб. В нем развернуты бригады военных психологов и медиков. В группах специалистов — высококвалифицированные сотрудники лечебных учреждений Минобороны России.

Поисковая операция

Путину "с самого начала доложено" об исчезновении самолета с радаров, глава государства получает всю информацию от экстренных служб, "вся информация докладывается постоянно по мере того, как появляются новые детали", заявил Песков.

Как сообщили в российском военном ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по видеосвязи с руководством Вооруженных сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в Сочи самолета Ту-154.

"В Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым", — сообщили в военном ведомстве.

В район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения — корабли, водолазы и авиационная техника. По данным российского военного ведомства, в поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты.

"Дополнительно готовятся к переброске 1300 военнослужащих Южного военного округа. На аэродромах Адлер в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации", — сообщили в Минобороны России.

В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского флота с оборудованием, позволяющим выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 метров.

В результате проведенных поисково-спасательных работ в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров были обнаружены фрагменты корпуса пропавшего Ту-154, сообщило Минобороны России.

Источник экстренных служб региона сообщил агентству об обнаружении спасателями на месте крушения Ту-154 в Черном море семи погибших людей.

Как сообщили в Минтрансе России, опознание тел погибших в результате крушения Ту-154 будет проводиться в Москве. Минобороны окажет медико-психологическую помощь их родственникам. Помимо этого, судмедэксперты военного ведомства проведут генетическую экспертизу тел погибших в авиакатастрофе.

Все версии

Как заявила исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко, "военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)".

"Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку", — добавила Петренко.

Она отметила, что для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела СК России по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления СК России по Южному военному округу.

"Совместно с комиссией Министерства обороны РФ на место крушения самолета Ту-154 вылетела группа наиболее опытных работников главной военной прокуратуры (ГВП) и военной прокуратуры Южного военного округа (ЮВО) во главе с военным прокурором ЮВО Сергеем Коломийцем для проверки обстоятельств подготовки и выполнения этого полета", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Как сообщило Минобороны РФ, разбившимся под Сочи Ту-154 управлял опытный пилот летчик первого класса Роман Волков. Его общий налет превышал 3 тысячи часов. Самолет был выпущен в 1983 году, общий налет машины составил 6689 часов, добавили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной падения воздушного корабля была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", — заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По его мнению, есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования. "Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию", — сказал сенатор.

По мнению первого зампреда комитета по транспорту и строительству Госдумы Виталия Ефимова, Ту-154 является одним из самых надежных самолетов российской авиации, причиной его крушения в Сочи не мог быть 33-летний срок эксплуатации. "По Ту-154 все всегда стабильно. Это очень надежный самолет, здесь надо искать что-то другое. Конечно, могла быть техника неисправна, но это никак не связано с годами", — отметил депутат.

Падению Ту-154 в Черное море сразу после взлета из аэропорта Адлер могла предшествовать экстремальная ситуация, сложившаяся на борту, которая не позволила экипажу передать сигнал бедствия на землю, считает бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев.

"После взлета и короткого полета — две минуты — самолет пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках, это может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация — или влияние извне на машину, или встреча с препятствием, которое там вряд ли было", — считает Андреев, проработавший в авиации 47 лет.

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Он отметил, что "Ту-154 — очень надежная машина, и чудес не бывает, просто так они не падают".

"В моей практике были случаи, когда Ту-154 садились при отказе работы всех трех двигателей, или, например, знаменитая посадка в тайге на заброшенную полосу", — добавил эксперт.

"Те версии о неполадках на борту, которые сейчас озвучиваются — разбалансировка рулей, отклонение от установленной траектории полета — совершенно точно не могли помешать экипажу, передать об этом сигнал на землю. Значит, произошло что-то экстремальное, из практики — такие ситуации возможны при захвате судна", — добавил Андреев.

Эксперт уточнил, что данные самописного переговорного устройства (СПУ) "с точностью до 99,99% смогут объяснить, что происходило в кабине в момент катастрофы".