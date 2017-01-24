Медведчук: в Украине растет число недовольных ассоциацией с ЕС

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Украине растет число недовольных ассоциацией с Евросоюзом, заявил лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

"В Украине тоже растет число недовольных ассоциацией и ЗСТ (зоной свободной торговли) с ЕС. И все больше тех, кому безразличен пресловутый "безвиз" (безвизовый режим с ЕС), который обещают "со дня на день" уже почти три года. Впрочем, даже в случае получения "безвиза" украинцы быстро осознают, что он фактически ничего не дает им, а возможно, даже ухудшает ситуацию с выездом в ЕС. И это станет еще одним аргументом против евроинтеграции", — приводятся слова Медведчука на сайте движения "Украинский выбор – право народа".

По его словам, в Молдавии в отличие от Украины большинство населения уже осознало бессмысленность евроинтеграции, а президент страны Игорь Додон выступает за то, чтобы подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС было расторгнуто.