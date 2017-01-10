Медведчук: идея евроинтеграции Украины - это утопия

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что идея украинских политиков о евроинтеграции страны является утопией.

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"Главное ― цель, к которой ведут Украину евроинтеграторы, утопична: нашей стране уже не раз недвусмысленно давали понять, что членства в ЕС и НАТО она не получит", — написал во вторник Медведчук на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина находится под внешним управлением и "ростовщики диктуют свои условия: как жить, с кем торговать, какие тарифы устанавливать".

Медведчук подчеркнул, что внешнеполитический курс на евроинтеграцию расколол украинское общество и нарушил суверенитет страны.

В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Его ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Граждане королевства на прошедшем в апреле 2016 года референдуме большинством голосов высказались против документа. После длительных переговоров, лидерам ЕС в середине декабря удалось согласовать документ, разъясняющий некоторые недопонимания, связанные с соглашением об ассоциации ЕС — Украина, но не меняющий текста.