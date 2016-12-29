Суд обязал СБУ расследовать нападение на офис Медведчука в Киеве

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело по факту нападения на офис общественного движения "Украинский выбор — Право народа" в центре столицы, сообщается на сайте движения.

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Радикально настроенные митингующие 21 ноября разбили окна в двух зданиях в центре Киева — в "дочке" "Сбербанка" и офисе лидера общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктора Медведчука.

"Циничное преступление, совершенное в годовщину Евромайдана псевдопатриотическими ультраправыми силами ― нападение на офис Общественного движения "Украинский выбор — Право народа" ― остается нерасследованным. И это — несмотря на призывы общественности, международный резонанс и решение Шевченковского районного суда города Киева, который еще 12 декабря обязал Службу безопасности Украины безотлагательно внести в Единый реестр досудебных расследований данные о совершении уголовного правонарушения (возбуждение уголовного дела – Ред.), предусмотренного частью 2 статьи 258 УК Украины ("террористический акт") против "Украинского выбора — Права народа" и его лидера Виктора Медведчука", — говорится в сообщении.

В "Украинском выборе" заявили, что призывы расправиться с "неугодным оппозиционным движением", свести счеты с его лидером, нападение на офис и поджог здания, в котором находились сотрудники организации, задокументированы.

"На видео запечатлены и руководитель движения ОУН (Организация украинских националистов) (Николай) Коханивский, и пресс-секретарь "Правого сектора" (Артем) Скоропадский — вдохновители нападения на офис "Украинского выбора" и его уничтожения, и народный депутат от Радикальной партии Украины (Игорь) Мосийчук. Однако для "реформированной" правоохранительной системы "европейского образца" этих материалов, видимо, недостаточно. Уполномоченные лица СБУ не отреагировали на заявление о совершении преступления, которое было направлено еще 22 ноября, не исполнено и решение суда", — отметили в "Украинском выборе".

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