СМИ, как кость в горле. В Украине зачистка или очистка медиарынка?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Заявление Страны.ua

В четверг, 12 января, издание "Страна" официально заявило о подготовке властями провокаций против него с целью парализовать работу и предотвратить появление новых резонансных материалов. Редакция "Страны" потребовала от президента Петра Порошенко и главы СБУ Василия Грицака прекратить провокации.

Как сообщили журналисты, в последние дни из разных источников в силовых структурах поступали сведения о готовившихся провокациях. Уже допрошены десятки людей, из которых на допросах, по словам журналистов, пытаются вытянуть показания против главреда "Страны" Игоря Гужвы.

"Есть информация о том, что СБУ в ближайшее время намерена устроить маски-шоу в редакции "Страны". Кроме того, по поступившим данным, в СБУ ударными темпами фабрикуют уголовные дела с целью арестовать руководителей интернет-газеты "Страна"…Редакция "Страны" рассматривает данные действия как попытку парализовать работу издания с целью предотвратить появление новых резонансных материалов о коррупции в высших эшелонах власти", — сказано в заявлении издания.

Журналисты издания также напомнили, что опубликовали за последний год много резонансных статей, которые вызывали недовольство у руководства государства. В частности, речь идет о репортаже с Липецкой фабрики Roshen, о расследовании по платным блогерам, работающих в соцсетях в пользу власти, о цикле публикаций по коррупционным разоблачениям нардепа Александра Онищенко, о статьях про системное давление властей на украинские СМИ.

При этом главред "Страна" Игорь Гужва заявил, что издание готово работать в любой ситуации, вне зависимости от степени давления. "Все попытки запугать редакцию и меня лично наспех сфабрикованными уголовными делами бессмысленны, — говорит Гужва. — Мы не прекратим свою работу и не изменим нашу позицию независимого и объективного СМИ. Кроме очередного международного позора и дискредитации Украины, планируемые маски-шоу и аресты ничего властям не дадут".

В то же время в СБУ не подтвердили информацию о подготовке обысков в редакции издания "Страна".

Запрет "Дождя"

Кроме того, накануне стало известно, что в Украине запретили телеканал "Дождь", единственное российское ТВ, не попавшее в "черный список" СБУ в 2015 году.

Решение об исключении "Дождя" из перечня иностранных программ Нацсовет принял 12 января. Официальный документ будет опубликован 16 января и с этого момента у операторов будет месяц на исключение канала.

Причины такого решения Нацсовет объяснил тем, что 31 декабря "Дождь" транслировал фильмы, в которых есть "популяризация правоохранительных органов государства-агрессора", нарушающая закон "О кинематографии". Речь идет о фильмах "О чем еще говорят мужчины" и "Быстрее, чем кролики".

"Дождь транслировал российскую рекламу на территории Украины, хотя не имел на это права. На основании подобных нарушений Нацсовет ограничивает трансляцию любых других российских каналов", — сказали в Нацсовете отметив, что отправляли письмо с предупреждением.

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Кроме того, "Дождь" обвинили в непризнании государственных границ Украины — в одном из эфиров телеканал показал карту, на котором Крым обозначен как часть России.

Гендиректор телеканала Наталья Синдеевна на это ответила, что Дождь руководствуется российским законодательством:

"В соответствии со статьей 65 Конституции РФ Республика Крым является субъектом Российской Федерации… Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть "Дождь" через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции".

Также она отрицает, что получала письмо от Нацсовета и говорит, что на всей территории Украины вещание проходило через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы.

В то же время журналисты телеканала распространяют в соцсетях видеозапись от 2014 года, на которой президент Петр Порошенко призывает смотреть из российских каналов только "Дождь". "В Украине Дождь запретили, а вот Петру Алексеевичу нравится! Продолжайте смотреть нас в интернете", — так комментируют на странице телеканала видео выступления президента.

Кремль уже отреагировал, назвав отключение канала "деструктивной линией украинской стороны", а МИД России пообещал обратиться в ОБСЕ по этому поводу.

Скандал вокруг лицензиии "1+1"

В канун Нового года, 29 декабря, канал "1+1" заявил, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват. Журналисты опубликовали открытое письмо к президенту Петру Порошенко, главе ВР Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману, призвав повлиять на посягательство на свободу слова в Украине и разобраться в ситуации.

Как отметили журналисты, 29 декабря истек срок лицензии на аналоговое вещание канала, однако новую лицензию Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания так и не выдал. "Уважаемый Петр Алексеевич, как человек, который в том числе собственные средства и ресурсы инвестировал в создание СМИ в Украине, вы, как никто другой, должны понимать важность этого вопроса и недопустимость развития ситуации, когда вопреки законной процедуре канал не может продлить лицензию", — говорилось в письме.

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В то же время в Нацсовете заявили, что не понимают причин скандала, который возник вокруг телеканала.

По словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, камнем преткновения стало требование Нацсовета, чтобы телеканал предоставил обновленные данные о конечных владельцах. Как известно, конечным бенефициарным собственником канала является олигарх Игорь Коломойский, владельцем существенного участия — Игорь Суркис.

"Нацсовет запросил у телеканала "1+1" обновленные данные о конечных бенефициарах. Сначала устно, а 28 декабря, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук прислала "1+1" официальный запрос о бенефициарах. Между тем "1+1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии. Мы им отвечали, что не имеем права выдавать до окончания срока действия лицензии — то есть не раньше 29 декабря", — пояснил юридическую позицию председатель Нацсовета.

Позднее, в четверг, 5 января, стало известно, что телеканал "1+1" все-таки получил бланк лицензии на аналоговое вещание.

В Администрации президента заверили, что не вмешиваются в работу Нацсовета и "всегда на стороне журналистов".

В то же время, по мнению политологов, продление лицензии "1+1" в окружении президента используют, чтобы оказать дополнительное давление на Коломойского, поскольку ситуация по "Привату" еще не решена. "Дележ активов, залоговой стоимости, компаний, которые входят в группу "Приват" продолжается, и мы видим, что этот дележ имеет все шансы стать конфликтным. Окружение президента и раньше высказывало свою заинтересованность и над медиагруппой, куда входит "1+1", поэтому эту ситуацию пытаются сейчас использовать, чтобы добиться либо еще большей лояльности со стороны "Привата", либо каких-то уступок в плане контроля над самой медиагруппой", — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Скандал вокруг 112.Украина

С момента появления в эфире — 23 ноября 2013 года — не раз попадал в скандальные ситуации и жаловался на давление телеканал "112 Украина".

В частности, в сентябре 2016 года разгорелся скандал после того, как издание "Страна" опубликовало статью о том, как президент Петр Порошенко строит свою медиаимперию, а в 2015 году пытался при посредничестве нардепа Александра Онищенко купить "112 Украина".

Перед этим в СМИ уже ходили слухи, что Порошенко приступил к скупке медиа-активов. Онищенко, который сейчас скрывается от украинских правоохранителей в Лондоне, показал изданию меморандум, который он якобы заключил с владельцем телеканала Андреем Подщипковым. По его словам, меморандум подразумевал позитивное освещение общественно-политических событий в Украине в эфире телеканала, в том числе смену редакционной политики в обмен на решение вопроса по лицензиям. Правда, сделка не состоялась, так как, по словам Онищенко, Банковая не выполнила свои обязательства перед телеканалом.

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В Администрации президента заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Комментируя заявление нардепа Онищенко о якобы намерении Порошенко купить 112-й, на канале заявили, что не являются участником каких-либо переговоров. При этом телеканал в очередной раз заявил о постоянном давлении со стороны властей и политических манипуляциях вокруг вопроса его продажи.

А позднее стало известно, что владелец телеканала "112 Украина" Андрей Подщипков попросил политического убежища в Бельгии, процесс оформления документов начался еще в начале 2016 года.

"Интер" раздора

Не утихали страсти в 2016 году и вокруг телеканала "Интер". Руководство канала не раз обвиняли в антиукраинской политике и пророссийской пропаганде. Однако апофеозом стал пожар в здании телеканала 4 сентября. Телекомпания сообщила, что совершен поджог, в результате которого выгорел второй этаж канала, а также полностью сгорела студия программы "Подробности".

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После произошедшего компания Inter Media Group, в которую входит "Интер", обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию в связи с поджогом здания. А директор "НИС" (входит в Inter Media Group — ред.) Александр Пилипец обвинил власть Украины в бездействии на фоне неоднократных угроз в сторону канала.

Так, отмечалось, что накануне пожара глава МВД Арсен Аваков написал пост, в котором призвал СБУ "разобраться с Интером" из-за его "антигосударственной позицией".

По мнению политолога Костя Бондаренко, за нападением на "Интер" стоит долгоиграющий сценарий рейдерского захвата телеканала. "Уже очень давно есть люди, которые хотят захватить рейдерским способом "Интер". "Ноги" этих людей растут из "Народного фронта" и его среды. Мы помним, что Аваков на протяжении последней недели очень активно травил "Интер". Понятно, что "кнопку №1" хотели бы получить в свои руки большое количество наших политиков. И есть большой соблазн забрать "Интер" у его нынешних собственников", — заявлял политолог.