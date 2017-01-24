СБУ занялась высказываниями Пинчука, назначена судебная экспертиза

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в рамках уголовного производства проводит расследование в отношении бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом говорится в ответе СБУ на депутатский запрос внефракционного нардепа Дмитрия Яроша.

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"Получил от СБУ промежуточный ответ о враждебных и антигосударственных заявлениях компрадорского паразита Пинчука… Вопрос будем добивать. Долой олигархов из Украины!" — прокомментировал ответ спецслужбы Ярош на своей странице в Facebook.

Facebook Дмитрия Яроша Ответ СБУ на запрос Д. Яроша относительно В. Пинчука

В документе говорится, что Главное следственное управление СБУ проводит расследование по ст. 110, ст.258-, ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

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Также отмечается, что относительно высказываний Пинчука назначена судебная семантико-текстовая экспертиза.

Напомним, в начале января разгорелся скандал после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями относительно урегулирования конфликта между Украиной и Россией, в которой он призывает официальный Киев к "болезненным компромиссам".

Заместитель главы Администрации президента Украины, комментируя статью, Константин Елисеев категорически отверг возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным предпринимателем Виктором Пинчуком для решения конфликта на Донбассе.

Как следствие скандала президент Петр Порошенко отказался от участия в традиционном "украинском ланче" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который организовывает Пинчук.