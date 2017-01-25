СБУ и олигарх. В тюрьму Пинчук не сядет, но лишится многого - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Служба безопасности Украины в рамках уголовного производства проводит расследование в отношении бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом говорится в ответе СБУ на депутатский запрос внефракционного нардепа Дмитрия Яроша.

Пинчук в конце 2016 года в статье Wall Street Journal заявил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. По его словам, чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

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По мнению политолога, директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, уголовное производство в отношении Виктора Пинчука стоит рассматривать в двух плоскостях.

"Во-первых, ситуация с Виктором Пинчуком — возможность для Дмитрия Яроша снова напомнить о себе в украинской политике. Известно, что после ряда скандалов и расколов Ярош потерял влияние на "Правый сектор", оказался не у дел. Соответсвтенно, нагнетанием ситуации вокруг Пинчука Ярош пытается создать информповод. Вместе с тем, не исключено, что вслед за обращением в СБУ Дмитрия Яроша может последовать целый ряд заявлений и действий со стороны более влиятельных лиц, которые так или иначе аффилированы с Ярошем и могут активизировать свою деятельность в Украине", — говорит Бондаренко.

Эксперт убежден, что Пинчука попытаются лишить той роли, которую он занимал ранее.

"Я не сторонник конспирологических теорий, но вполне возможно, что этим делом пытаются сместить Пинчука с роли главного переговорщика по Соединенным Штатам. Главная задача — не дать Пинчуку занять то место, которое он ранее занимал в контактах между Украиной и семьей Клинтон. Место Пинчука, вероятней всего, займет новый переговорщик. В тюрьму Пинчук точно не сядет. Но вокруг его персоны будет создаваться некий интершум, который в результате приведет к появлению на политической арене нового переговорщика с Трампом", — отметил политолог.

По мнению Бондаренко, уголовное производство в отношении Пинчука не будет иметь каких-либо серьезных последствий.

"Любые, даже самые серьезные статьи могут быть закрыты в уголовном производстве. Тем более, если посмотреть, что инкриминируется Пинчуку — более чем смешно. Хотя у нас в Украине возможно все, что угодно. Взять, к примеру, недавнее дело нардепа Вадима Новинского — любой юрист скажет, что там нет состава преступления, но это не помешало Верховной Раде лишить депутата неприкосновенности. Мы живем в королевстве кривых зеркал, где возможно все", — подытожил он.