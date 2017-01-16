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    Политика

    Порошенко проигнорирует "завтрак Пинчука" на форуме в Давосе

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    "Украинский завтрак", который организовывает фонд бизнесмена Виктора Пинчука, - традиционное частное мероприятие по случаю ежегодной встречи Всемирного экономического форума.
    Всемирный экономический форум. Архивное фото
    FABRICE COFFRINI/AFP

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко и министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе посетят Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает "Украинская правда".

    Виктор Пинчук. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    СМИ ранее сообщали, что Порошенко принял решение не посещать "украинский ланч" в Давосе после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями относительно урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

    "У президента будет широкая программа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет", — цитирует "УП" пресс-секретаря президента Святослава Цеголко.

    Сообщается, что Цинцадзе также проигнорирует "завтрак Пинчука".

    "Украинский завтрак" – традиционное частное мероприятие по случаю ежегодной встречи Всемирного экономического форума.

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