Порошенко проигнорирует "завтрак Пинчука" на форуме в Давосе

FABRICE COFFRINI/AFP

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко и министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе посетят Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает "Украинская правда".

СМИ ранее сообщали, что Порошенко принял решение не посещать "украинский ланч" в Давосе после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями относительно урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

"У президента будет широкая программа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет", — цитирует "УП" пресс-секретаря президента Святослава Цеголко.

Сообщается, что Цинцадзе также проигнорирует "завтрак Пинчука".

"Украинский завтрак" – традиционное частное мероприятие по случаю ежегодной встречи Всемирного экономического форума.