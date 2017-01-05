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Порошенко не посетит "украинский ланч" Пинчука в Давосе - СМИ

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Донбасс: блокада и пиар (164)

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По информации источников в МИД Украины, президент Петр Порошенко будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет.
Петр Порошенко. Архивное фото
Сайт президента Украины

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко не посетит традиционный "украинский ланч" в Давосе (Швейцария), который готовит фонд Виктора Пинчука, сообщает LB.ua со ссылкой на источники в МИД Украины.

Виктор Пинчук. Архивное фото
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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Решение принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями относительно урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

"Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет", — заявил один из собеседников издания.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев категорически отверг возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным предпринимателем Виктором Пинчуком для решения конфликта на Донбассе.

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