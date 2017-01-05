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Ответ АП на статью Пинчука: страх и слабость подогревают аппетиты России

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Донбасс: блокада и пиар (163)

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Константин Елисеев согласился с "благородным призывом" Пинчука к миру на Донбассе, но подчеркнул, что торговли территориями Украины не будет, как и разворота европейской и евроатлантической интеграции.
Константин Елисеев. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев категорически отвергает возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным предпринимателем Виктором Пинчуком для решения конфликта на Донбассе в статье "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией", которая была опубликована в The Wall Street Journal.

Ответ Елисеева опубликован в WSJ с заголовком "Уважение к Украине жизненно важно для стабильного мира".

Виктор Пинчук. Архивное фото
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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"Я соглашаюсь с его (Виктора Пинчука — Ред.) благородным призывом к миру на Донбассе (восток Украины), но не могу согласиться с призывом к компромиссам, основанным на опасениях. Страх и слабость — плохие советчики. Они разыгрывают аппетиты России, приводят к еще большей агрессии и страданиям людей", — говорится в статье замглавы АП.

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В публикации Елисеев перечислил ключевые позиции Киева.

"Нет – развороту европейской и евроатлантической интеграции. (…) Нет – торговле территориями Украины, будь то Донбасс или Крым. (…) Нет – выборам на Донбассе, пока российские сапоги (военные — Ред.) остаются на украинской земле", — заявил Елисеев.

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Напомним, в своей статье Виктор Пинчук предложил властям Украины пойти на "болезненные компромиссы" для достижения мира с Россией. Он затронул, в частности, вопросы Крыма, Донбасса, а также предложил отказаться от идеи вступления в НАТО и Евросоюз. 

Замглавы совета Национального банка Тимофей Милованов заявил, что выдвинутые бизнесменом предложения относительно изменения направлений внешней и внутренней политики Украины являются "завуалированной русской идеей для Украины".

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