Много шума из-за Пинчука. Что с ним случилось?

Василий Стоякин — обозреватель, для РИА Новости Украина

Статья Виктора Пинчука в Wall Street Journal произвела на общественность огромное впечатление. Особенно на ту часть общественности, которая регулярно смотрит "Гражданскую оборону", "Антизомби" и другие пропагандистские помои, выливаемые на головы граждан Украины медиа-холдингом Пинчука.

В своей статье Пинчук выразил опасения по поводу того, что новая администрация США и европейских стран решит договариваться с Путиным без учета мнения Украины. Он, понятно, надеется, что ничего такого не случится, но, тем не менее, намекает, что и Украина должна сделать некоторые шаги, которые бы облегчили Западу защиту ее интересов.

Предлагаемые Пинчуком шаги следующие:

1. "Украине следует рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в Европейском Союзе, от этой заявленной цели на ближайшее будущее. Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером, а затем обсудить присоединение к ЕС".

2. "Крым является частью Украины и должен быть возвращен, он не должен стать на пути сделки, которая положит конец войне на востоке на справедливой основе. Это займет 15-20 лет, за которые Украина сгенерирует достаточный экономический рост, стабилизирует инфраструктуру, систему социальной защиты и финансовую систему, каждый человек в Крыму захочет жить в этой Украине будущего, так же как жители Восточной Германии захотели стать частью Западной Германии".

3. "Конфликт на востоке начался из-за влияния извне и не является подлинным движением за автономию или гражданской войной. Там не будут созданы условия для справедливых выборов, пока Украина не получит полный контроль над своей территорией. Но нам, возможно, придется отказаться от этой истины, и согласиться на местные выборы".

4. "Давайте признаем, что Украина не вступит в НАТО в кратко- или среднесрочной перспективе".

5. "Мы готовы принять отказ от санкций в отношении России, как только приблизимся к решению о свободной, единой, мирной и безопасной Украине".

Что особенного в этих тезисах?

— Украине отказано в членстве в ЕС в сколько-нибудь определенной перспективе. Поэтому ее заявления по этому поводу никого не интересуют. Впрочем, возвращение к лозунгу Партии регионов "Построим Европу в Украине» выглядит безусловным позитивом. Только нынешняя власть что-либо строить не может. Нет в ней людей уровня Азарова.

— Точно так же абсолютно никого не интересует позиция Украины по поводу Крыма. Все, что смогла сделать Украина — ускорить интеграцию Крыма с материковой Россией. Теоретически статус Крыма может измениться, но даже в этой теории Украина не просматривается.

— Если убрать идеологическую составляющую (наличие украинского контроля исключает даже теоретическую возможность "справедливых выборов", чтобы под этим не имелось в виду), то речь идет просто о выполнении Минских соглашений. Правда, недоговоренность присутствует — проведение местных выборов предполагает признание нового состава органов самоуправления, но не означает возобновление контроля Украины над "оккупированной территорией".

— В членстве в НАТО Украине было отказано еще в апреле 2008 года. После войны 888 вопрос о полноценном членстве Грузии и Украины в НАТО вообще утратил какой-либо смысл. Но Украина, конечно, может отказаться. В Москве эту новость воспримут с пониманием.

— Украина свои санкции в отношении России может и оставить. Это наносит ущерб, прежде всего, украинской экономике. ЕС и США позиция Украины в этом вопросе не интересует.

Итак, хотя статья Пинчука вызвала возмущение среди украинских политиков "патриотического" спектра, ничего "военного" в ней не содержится. Предлагается признать факты, которые от Украины никак не зависят. Реальной уступкой это ни в коем случае не является, но вот в мифологическом смысле…

Кстати, России, собственно, эти уступки и не нужны. Россия сейчас настроена на игнорирование Украины и импортзамещение. Восстановление связей будет касаться только предприятий труднозамещаемых ("Заря-Машпроект", "Турбоатом") и только до момента создания собственных замещающих мощностей.

Не нужны эти уступки ЕС и США — их готовность идти навстречу России сильно преувеличена. Просто новые администрации будут, прежде всего, интересоваться своей внутренней проблематикой, не жертвуя интересами своих стран вопросам борьбы с "российской экспансией". Это, однако, совершенно не означает, что они не будут противостоять России (другое дело, что место России в перечне глобальных вызовов окажется гораздо менее значительным).

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В чем же смысл этой уступки?

Думается, вопль Пинчука имеет сугубо внутри политический контекст. Дело в том, что вес Пинчука в Украине определялся его европейскими контактами. Однако, после провала евроинтеграционного проекта Украины политическое значение Пинчука резко сократилось. А национализация "ПриватБанка" наглядно показала, что означает для олигархов утрата места в политической карте Украины.

Коломойский был знаменем "сопротивления российской агрессии" и получил свое, когда стало понятно, что эта агрессия даже на Западе уже не интересна. Пинчук был знаменем евроинтеграции…

Что остается? Остается звать на помощь Путина и обещать, в ответ на согласие сохранить место в экономике, обеспечить "правильный" политический курс. Удастся ли? Посмотрим…