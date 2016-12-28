Безвизу быть! Когда и на каких условиях Украина получит обещанное ЕС

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Ряд украинских политологов считает унизительными для Киева не только задержки с предоставлением безвиза, но и голландские поправки к соглашению об Ассоциации с ЕС, фактически сводящие на "нет" весь украинский евроинтеграционный проект. Что послужило причиной отсрочки предоставления Украине безвизового режима и, какие шансы, что он долгожданная либерализация визового режима с ЕС произойдет в 2017 году, обсудили эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Украина – заложница внутриевропейских политических проблем

Политический обозреватель, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля назвал 2016 год годом отложенных решений.

"И безвиз в данном случае вместе с Ассоциацией и Минском-2 являются самыми яркими примерами отложенных решений. История с безвизом выглядела, как сериал, и развивалась довольно-таки драматично. Однозначно можно считать ситуацию с безвизом в плане того, что не все так просто в отношениях между Украиной и ЕС, есть определенные проблемы. И еще одно обстоятельство – вроде как Украина выполнила все необходимые условия, препятствий нет, но теперь Украина оказалась заложником внутриполитических противоречий в самом ЕС", — сказал Воля на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

В первую очередь, по словам политобозревателя, это противоречия между Восточноевропейскими странами, в авангарде которых стоит Польша, с остальными европейскими государствами в вопросе беженцев, и конфликт этот не решен до сих пор.

"Окончательное решение вопросов с размещением беженцев по Европе откладывается до марта, а может быть и до апреля. Соответственно, только тогда, я полагаю, появится окончательное решение по механизму досрочной приостановки безвиза, как он будет действовать, и тогда же появится ясность, с какого конкретно числа вступает в действие этот механизм", — пояснил Воля.

Кроме того, отметил эксперт, Украина стала заложницей тех противоречий, которые возникают у Польши, которую долгое время называли адвокатом Украины, с руководством ЕС.

"Это проблема отхода нынешнего польского руководства от базовых правовых принципов ЕС. Скандал развивается, вряд ли можно ожидать, что будет, достигнут какой-то компромисс, и эти противоречия между Варшавой и Брюсселем будут урегулированы. Украина стала заложником этого противоречия, и все вопросы, которые лоббируются, или отстаиваются, Польшей и приоритетны для нее, блокируются или откладываются именно из-за того, что в этом есть серьезный польский интерес", — пояснил политобозреватель.

Также эксперт обратил внимание, что после окончательного принятия механизма прекращения безвизового режима, может возникнуть еще одна неожиданная проблема.

"В документе речь идет, в частности, идет о том, что безвиз будет приостанавливаться, если в определенные временные промежутки количество мигрантов из какой-то из стран будет превышать определенное количество. Правда, не понятно, какое это будет количество – в абсолютных единицах, то есть количество человек, возможно, это будет в процентах. Тем не менее, возникает вопрос, а можно ли считать уже, до вступления еще безвиза в силу, что Украина превысила какие-то лимиты?" — подчеркнул Воля.

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Как отметил эксперт, украинские власти ожидают предоставление Украине безвизового режима с ЕС в марте апреле 2017 года, однако не факт, что к тому времени в Евросоюзе не возникнут новые внутриполитические противоречия уже другого характера.

"Победа Украины в том, что принципиальное политическое решение о предоставлении ей безвиза есть, но в то же время радости нет, поскольку это решение откладывается на следующий год с неясной перспективой, что же будет в итоге и в каком формате", — подытожил Воля.

Не всё так однозначно

Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин очертил тренды, которые будут ключевыми в будущем году, в вопросе либерализации визового режима Украины с Евросоюзом.

"Социологические исследования показывают, что тема либерализации визового режима начинает волновать украинцев все меньше. На фоне социально-экономических проблем, которые существуют у нас в стране, эта тема постепенно начинает отходить на задний план. То есть граждане каким-то образом на нее реагируют, но мне кажется, что больше на нее реагируют политики, обсуждая ее, а ключевая проблема, которая действительно волнует граждан, — это вопросы социально-экономического характера, те вещи, которые больше связаны с внутренней повесткой дня", — констатировал Якубин.

Как подчеркнул политолог, он не столь оптимистичен, как украинские власти, и прогнозирует, что безвизовый режим Украина получит не раньше 2018 года.

"Если сравнивать вторую половину 2016 года и 2017 год, то вторая половина 2016-го была более позитивна с точки зрения факторов в Европейском Союзе для продвижения либерализации визового режима. Скорее всего, мы увидим, что этот вопрос будет отложен и на 2018 год. Процессы, происходящие в отдельных странах, достаточно сильно влияют и на решение этого вопроса. Не стоит забывать, что следующий год для Европы – это год выборов, особенно в двух странах – столпах Европейского союза – Германии и Франции. И фактор выборов, фобии, созданные в контексте миграции, которые используют политики, будут играть против Украины. Более того, очевидно, что тут будет играть против нашей страны и нерешенность вопроса с "Минском". Еврочиновники, возможно, в открытую об этом не будут говорить, но это вопрос безопасности, вопрос возможных волн миграции, и он будет влиять. Плюс я не исключаю ухудшения отношений Украины с отдельными странами Евросоюза, что тоже может повлиять: очевидно, что в зоне риска находится сейчас Польша. Кроме того, в самом европарламенте происходят тектонические изменения: сейчас идет борьба, кто будет его следующим руководителем. С вероятностью в 80% в следующем году мы не получим либерализацию визового режима в том виде, в каком мы его хотели бы видеть", — пояснил Якубин.

Как считает политолог, в этот есть определенный плюс для действующей власти, поскольку это позволит среди части граждан, которые еще не растеряли евроиллюзий, поддерживать веру в то, что Украина движется в правильном направлении.

Нежеланные гости

Политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House) Андрей Видишенко уверен, что евроинтеграция не может быть стержнем развития страны, и в этом и состоит трагизм сложившейся ситуации.

"Во многом чрезмерная лояльность украинских властей к интеграции с Европейским союзом как безальтернативной, уже привела и власть, и значительную часть населения к абсолютно необъективной оценке политических реалий и в мире, и в Европе в частности, и наши постоянные ставки на проигравших в течение последнего года – яркое тому подтверждение. Это привело к абсолютной невозможности для правящих слоев диверсифицировать политический и экономический курс страны, что в реальности жизненно необходимо для развития Украины", — сказал Видишенко.

Как считает политолог, под бравурные речи о перспективах евроинтеграции от граждан Украины все дальше отдаляются перспективы по устойчивому экономическому росту, по становлению правового государства, по увеличению благосостояния народа, по стабильности и по эволюционному развитию.

"И все дальше отдаляется возможность, как говорят у нас, европейского уровня жизни для граждан нашей теперь уже по-настоящему многострадальной родины. И тот образ, который закрепился за Украиной после Майдана за эти два года, он же страшен. Это дестабилизированная страна в глазах европейцев, практически не состоявшаяся политически, с радикализированным и насильно люмпенизированным населением, добрая часть которого, в понимании европейцев, сидит на чемоданах и уже приготовилась к индивидуальному членству в ЕС, да еще абсолютно непредсказуемая и иррациональная в поведении. Украина теперь и в правду очень неудобная ноша под внешним управлением. Среднестатистический европейский обыватель теперь трижды перекрестится, лишь бы не допустить встречи лицом к лицу непосредственно с таким соседом на своей земле", — подытожил Видишенко.