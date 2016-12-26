В Грузии не видят помех в процессе получения безвизового режима с ЕС

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе заявил, что Грузия не ожидает каких-либо помех в процессе либерализации визового режима со странами ЕС, сообщает РИА Новости.

Ранее источник в Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что Евросоюз может предоставить безвизовый режим для граждан Украины и Грузии в начале весны 2017 года. В Грузии ожидают, что безвизовый режим со странами ЕС будет введен в начале следующего года.

"Мы не ожидаем каких-либо особых помех в этом процессе, так как имеем поддержку со стороны всех партий, всех институций. Эта поддержка была достигнута проведёнными грузинской стороной реформами, тем доверием, которое существует в отношении Грузии и тем прогрессом, который признан всеми нашими партнерами. Поэтому мы уверены, что этот процесс вскоре завершится", — заявил Джанелидзе во время выступления на совместном заседании парламентских комитетов в понедельник.

Министр добавил, что в январе Европарламент выбирает нового президента, после чего вопрос, связанный с предоставлением Грузии безвизового режима, будет рассмотрен на ближайшей сессии.

Европейский парламент 15 декабря одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии.