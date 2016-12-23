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Путин полностью поддерживает введение ЕС безвизового режима для украинцев

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Большая пресс-конференция Владимира Путина (11)

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По словам российского президента, визовый режим в Европе - вообще анахронизм времен "холодной войны", и нужно от него избавляться как можно быстрее. Заявление прозвучало в ходе итоговой пресс-конференции.
Двенадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин полностью поддерживает введение Европой безвизового режима для украинцев.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
RT на русском/Youtube
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция

"Что касается безвизового режима для граждан Украины со стороны Европы: я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе — вообще анахронизм времен "холодной войны", и нужно от него избавляться как можно быстрее", — сказал президент в ходе итоговой пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

Европейский парламент 15 декабря одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС. Ранее источник в Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что Евросоюз может предоставить безвизовый режим для граждан Украины в начале весны 2017 года.

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