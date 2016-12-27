Украина и Евросоюз в 2016 году. История "безвиза" - пресс-конференция

Во вторник, 27 декабря, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Украина и Евросоюз в 2016 году. История "безвиза".

Европарламент в декабре принял механизм временного приостановления безвизового режима. Лидеры стран-членов Евросоюза заявили о необходимости завершить процедуры по отмене виз для граждан Украины и Грузии. Но когда это произойдет? Ранее Европарламент планировал рассмотреть предоставление Украине безвизового режима 18 января 2017 года, затем перенес рассмотрение этого вопроса на 1 февраля, затем на 3 апреля.

Итоговый саммит Евросоюза за 2016 год стал знаковым для Украины. Лидеры указали, что ассоциация Украина-ЕС не предполагает вступления в союз, предоставления статуса кандидата в члены ЕС и не является обязательством дать такой статус в будущем. В нем не идет речь и о предоставлении Украине со стороны ЕС гарантий безопасности. Кроме того, не предполагается свободного передвижения (в том числе для работы) граждан Украины в Евросоюзе. В Европарламенте сообщают, что уже и апрельская дата не обязательна: вопрос предоставления Украине безвизового режима будет вынесен на голосование после завершения межинституциональных переговоров.

Ряд политологов считает унизительными для Киева не только задержки с предоставлением безвиза, но и голландские поправки к соглашению об Ассоциации с ЕС, фактически сводящие на "нет" весь украинский евроинтеграционный проект.

Очередная отсрочка в предоставлении безвизового режима для Украины может быть связана как с проблемами внутри страны, так и с неготовностью европейских политиков рисковать рейтингами накануне выборов, считают эксперты. Ключевые проблемы, которые стоят в качестве барьера для получения Украиной безвиза так и не решены: бедность, коррупция, разгул преступности. Также проблемой для ЕС является большой миграционный потенциал — до 40% населения страны готовы ее покинуть.

Эксперты пресс-конференции:

Андрей Видишенко, политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House);

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук;

Владимир Воля, политический обозреватель, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики.

Аккредитация СМИ на месте по действующим редакционным удостоверениям