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Гройсман: фонд стипендий увеличен на 500 млн гривен

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Владимир Гройсман. Архивное фото
Украинское фото
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