Украина: "безгаз" становится актуальнее "безвиза"

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Уровень заполнения украинских газовых хранилищ давно стал ниже отметки в 40%, а настоящие холода только напомнили всем менеджерам и остальным руководителям украинской исполнительной власти, что здесь — не Брюссель и даже не Берлин. Зимой на территории, прилегающей к России, очень холодно, и морозы в 20 градусов — не редкость. А сколько газа осталось, чтобы обеспечить не только отопление в населенных пунктах, но и транзит в Европу?

Переговорам быть?

Рекордно низкий уровень запасов газа, с которыми Украина вошла в нынешний отопительный сезон, меньше 15 млрд кубометров, стало уже общим местом. Картина апокалипсиса — снижение температуры теплоносителя и возможное понижение уровня тепла в жилых домах в разгар январских морозов — перестало пугать обывателей, закаленных жизнью в очень непростых условиях страны победившего майдана. Теперь, чтобы вернулся весь ужас апокалипсиса нужна лишь реальная картина катастрофы. Возможно ли такое?

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Эксперты, настроенные пессимистично, в отличие от представителей исполнительной власти, еще в начале отопительного сезона прогнозировали непростое его течение. И первым проверочным этапом может стать январь 2017 года. Если среднесуточная температура окажется ниже, чем в прошлом году (а такая вероятность довольно высока), придется дополнительно закупать газ у "Газпрома", замерзать от холода или негласно (а может, и гласно) отбирать газ из транзитных объемов.

Если наметится дефицит собственных запасов газа, то вариант с понижением температуры в жилых домах не исключен. Под рассказы о покушении "агрессора" на независимость страны, стремящейся в лоно европейской семьи народов, прочь от Москвы, и за это — наказанной "Газпромом" (аргументы в этом случае зависят исключительно от буйства фантазии), отопление может быть снижено с санитарной нормы 18 градусов Цельсия до 16 град., а может, и ниже. Ничего не поделаешь, это гибридная война такая, с населением.

Кроме того, "Нефтегаз" может совершить исключительный по уровню героизма поступок и прервать непрерывность газовой независимости от Москвы, обратившись к "Газпрому" за дополнительными объемами газа. Руководство украинского монополиста заявило, что такая закупка не исключается, но после подписания дополнительного соглашения. Это условие — страховка от одностороннего списания в счет долга предоплаты, полученной "Газпромом" за возможные поставки газа в Украину. А сам долг возник из-за отказа "Нефтегаза" оплачивать поставки газа из России на неподконтрольные Киеву территории непризнанных республик ЛДНР.

В "Газпроме" на это предложили решить этот вопрос без допсоглашений, и российская компания могла бы гарантировать, что деньги от "Нефтегаза" списаны в счет долга не будут.

"Газпром" предлагает "Нафтогазу" обменяться взаимными письмами, которые ответили бы на вопросы и озабоченность "Нафтогаза" относительно предоплаты (за российский газ — Ред.)", — сказал Новак.

В "Нефтегазе" на слово, видимо, не верят. Тем более, что российская сторона также подозревает украинских коллег в желании списать газ в счет неких долгов. В случае дефицита газа в дело может пойти третий вариант — отбор газа из транзитного объема. О такой угрозе заявляют представители российской стороны, и Киев на эти заявления в сущности ничего не ответил. О такой угрозе заговорили после решения украинского суда, который оштрафовал "Газпром" за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке, хотя сама компания именно в Украине и не представлена. Однако, по мнению министра энергетики РФ Александра Новака, это решение создает риск несанкционированного отбора имущества компании: как газа, так и денежных средств.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что у Украины сейчас нет никаких юридических препятствий для закупки газа у "Газпрома".

"Основное опасение, о чем, понятно, не говорит господин Новак, было, что деньги будут списаны за счет того газа, который поставлен на неконтролируемые территории Луганской и Донецкой областей. В данном случае предлагается юридически урегулировать этот вопрос без подписания каких-либо дополнительных документов, для того чтобы снять эти опасения с повестки дня", — считает Землянский.

Прощай, транзитный статус!

Время работает во вред ГТС Украины. Через два года завершается действие контракта между "Нефтегазом" и "Газпромом" на транзит российского газа по территории Украины. Ранее представители руководства РФ неоднократно заявляли о планах отказаться от услуг украинского транзитера по завершению этого контракта, и, похоже, выполнит это намерение.

Уникальность украинской ГТС — это миф, на котором выросли не один молодой менеджер в "Нефтегаза" и сонмы патриотов Украины. Увы и ах не только карета может превратиться в тыкву под бой курантов. Украинская гордость в виде ГТС с 1 января 2020 года станет грудой металлолома, которые может приносить прибыль не ежесекундно, а только один раз — при продаже.

Глава Минэнерго Александр Новак не уверен в будущем транзита российского газа через Украину.

"Мы строим "Северный поток–2" не для того, чтобы закрыть какой-то из существующих маршрутов. Но пока трудно предсказать, устроят ли нас условия транзита через Украину. "Газпром" уже сейчас переплачивает за эти поставки, к тому же Украина постоянно заявляет о намерении повысить цену", — сказал Новак в интервью газете "Ведомости".

Кроме того, по словам министра, стоимость транспортировки российского газа по "Северному потоку" сейчас обходится для европейских потребителей в 1,5 раза дешевле, чем по газотранспортной системе Украины.

"Доставка газа "Северным потоком", тем маршрутом, который построен несколько лет назад, на сегодняшний день где-то в 1,5 раза дешевле обходится европейским потребителям, чем транспортировка через газотранспортную систему Украины", — сказал Новак.

В сохранение транзита российского газа через Украину не верят уже и в самом "Нефтегазе". В декабре правление НАК отказало ПАО "Укртрансгаз" в закупке оборудования и работ у ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" для реконструкции компрессорных станций (КС) "Ананьив", "Заднипровська" и "Пивденнобузька" на сумму более 4,0 млрд грн. Газ через эти станции следовал в сторону Турции, но через несколько лет будет запущен "Турецкий поток", и "Газпром" будет поставлять это топливо напрямую, без привлечения транзитного потенциала Украины.

"Учитывая договоренность между Россией и Турцией о реализации проекта "Турецкий поток", который призван заместить транзит российского газа в Турцию через территорию Украины, такая инвестиция является нецелесообразной. Завершение строительства Турецкого потока, по заявлению министра энергетики РФ Александра Новака, запланировано до окончания действующего контракта на транзит российского газа по территории Украины", — говорится в сообщении пресс-службы "Нефтегаза".

Такой coming out в исполнении "Нефтегаза" требует одного: признания результатов развала рекордом, достойным книги Гиннеса. Так быстро и надежно развалить транзитные потенциал не удалось бы даже "Газпрому". Если бы не ура-патриотизм, помноженный на шапкозакидательство, не было бы проектов обходных газопроводов, но главный выгодоприобретатель от транзита своими же руками закрыл вентиль. Трудно найти аналогию в мировой истории, поэтому Украина — первая, кто спилил "сук" под собою же. Книга Гиннесса нас ждет, и это — перемога!