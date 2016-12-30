Процесс обмена пленными в Донбассе превратился в хаос - эксперт

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РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Украина передала ДНР/ЛНР пятнадцать человек, совершивших преступления против целостности страны. Это сделано для разблокирования процесса освобождения пленных.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы "Минского формата" Ирины Геращенко, среди переданных людей шесть женщин, также пожилые и больные люди. Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки.

Ирина Геращенко сообщила, что представители ДНР пообещали, что до Нового года будут выпущены подростки, которые удерживают в тюрьме за якобы "диверсии и терроризм". Будут ли освобождены военные, находящиеся в плену, неизвестно.

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Ситуацию с обменом военнопленными в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

(публикуется на языке оригинала)

Хто ці п’ятнадцять осіб, яких Україна передала в знак акту доброї волі?

— Я з цього приводу можу сказати лише те, що повідомляв пан Тандит офіційно. Там є люди, які підозрювалися в основному за статтею №258, це участь в терористичних організаціях, участь в НЗФ і так далі. Тому можемо виходити тільки з тих офіційних даних, які є, тому що всі ці процедури втаємничені з нашого боку, ми про них знаємо дуже мало, і взагалі про процеси обміну ми знаємо дуже мало: хто цим займається, як цим займається, коли цим займається.

Ми достеменно знаємо лише те, що Тандит любить брати з собою представників різних релігійних організацій та ікони на обмін, щоб це ефективніше допомагало.

Чи були ці люди в списку на обмін полоненими?

— Про списки полонених треба питати, хто їх веде, як їх веде, коли їх ведуть, ким ведеться і так далі. Тому що тут теж є дуже суперечлива інформація. В принципі, цим повинно займатися СБУ. Але відомо, що цим займаються і громадські об'єднання, інші волонтерські організації типу "Офіцерського корпусу" Рубана. У нас такий робиться в цьому процесі певний хаос, відсутня координація, що зовсім не є добре.

Потрібно розуміти, що є процедура обміну. Якщо ми даємо їм своїх, то вони повинні нам віддавати наших. От і все, це простий механізм. І взагалі, хочу сказати, що нам вже на часі залучати міжнародного посередника до цього процесу. Або Червоний Хрест, або ОБСЄ, або представників третьої держави взагалі, як це робить Ізраїль у випадку с "Хамасом", палестинською "Хезболою", коли обмінює або забирає своїх військовополонених або загиблих. І це працює ефективно.

Я думаю, нам на часі це робити, тому що сторони конфлікту дуже важко домовляються між собою.

Хто міг би виступити таким посередником? Яка країна?

— Ми можемо звернутися до учасників мінської групи в першу чергу, або Німеччина, або Франція. Ми можемо звернутися якраз до ОБСЄ, яка також фігурує в тих же мінських домовленостях — їм також притаманна ця функція. Це в першу чергу.

А далі ми можемо звернутися, наприклад, до хорватів або сербів на Балканах, у яких є досвід дуже потужний в обміні полоненими і заручниками. І так далі. Було б бажання — повірте мені, такого посередника знайти можна, який буде влаштовувати обидві сторони.

Ірина Геращенко повідомила, що представники так званої ДНР пообіцяли до Нового року випустити підлітків, яких ув’язнили за нібито "диверсії та тероризм". Що це за підлітки і скільки їх?

— Дуже мало ми маємо інформації взагалі, що це за люди поіменно, які зараз знаходяться там в заручниках і незаконно утримуються.

Чи є у вас інформація, яка ситуація зараз зі звільненням полонених військовослужбовців?

— На жаль, поки що ми бачимо, що не зрушився. Спочатку це планувалося до 21 грудня зробити. Пізніше це відклали, і поки що ж наших нікого не повернули і не звільнили, тому тут дуже важко сказати взагалі про сам процес. Він, як ми бачимо, застопорився.

Що таке акт доброї волі? Він має спонукати до чогось, що я от тобі зараз роблю добру послугу — і ти теж прояви гуманізм, зроби добру послугу. Це якщо є домовленості, а якщо між вами нема таких домовленостей, то ви можете скільки завгодно робити таких жестів доброї волі, а та сторона ніколи не піде назустріч.

Тут все залежить від того, як ведеться переговорний процес і хто його веде, які є домовленості. Ми можемо зараз віддати і 15, і 20, специфіка така, що люди з того воюють погано або воювати не вміють, тому часто потрапляють в полон. Тому ми можемо набрати таких в полон ого-го скільки. А питання в тому, що якщо та сторона впреться і нічого не захоче робити, то як діяти? А тут потрібні ефективні переговори.

Ранее военный эксперт Игорь Козий в эфире "ГС" заявил, что право защищать свою страну определено в Конституции, и его нужно реализовывать в рамках законодательства.

А политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что у государства должна быть монополия на создание вооруженных сил, поскольку существует множество рисков, связанных добровольческими батальонами.