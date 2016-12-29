Безвиз для Украины затягивают несколько стран, в том числе Франция - АП

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Задержка с предоставлением Украине безвизового режима обусловлена позицией отдельных стран-членов Европейского союза, в частности Франции, считает заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Европейский парламент 15 декабря одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Украинские власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца этого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

"Очень жаль, что ЕС не выполнил своего обещания предоставить безвизовый режим Украине без задержек. Но важно, что в конце года Евросоюз наконец принял политическое решение по "безвизу" для Украины. Сейчас мы призываем ЕС ускорить юридически-технические процедуры. Этот вопрос поднимается во время всех двусторонних контактов с лидерами институтов и государств-членов ЕС. Единственное, что нам остается, — набраться терпения. Уже с уверенностью можно сказать, что 2017-й вполне может стать годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС", — заявил Елисеев в интервью интернет-изданию "Обозреватель", обнародованном в четверг.

По его мнению, задержка с отменой виз произошла из-за позиции отдельных стран-членов ЕС, "которым было очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы". Елисеев добавил, что речь идет, в частности, о Франции.

"Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, но его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", — сказал замглавы администрации украинского лидера.

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Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.