Невозможное возможно. Пинчук и Филипчук вызвали дискурс о будущем Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине зарождается новая общественная дискуссия – о путях достижения мира в Донбассе и примирении с РФ. Ее инициатором с высокой западной трибуны – статьей в американской The Wall Street Journal – выступил крупный влиятельный бизнесмен Виктор Пинчук.

В материале он предложил "болезненные компромиссы" с РФ – ради восстановления экономических связей и мира в Донбассе. Из других тезисов Пинчука – "снять с повестки дня» на 15-20 лет вопрос Крыма, а также отказаться от стремления Украины в НАТО и на длительный период – от цели членства в ЕС. Бизнесмен считает, что подобные меры могли бы "успокоить Россию".

Вопрос Украины могут решить без Украины

А уже через несколько дней дипломат, экс-директор департамента ЕС МИД и председатель правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук опубликовал масштабную статью "Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной в 2017 году", где изложил "9 шагов к урегулированию конфликта с Россией".

Идеи Филипчука во многом схожими с предложениями Пинчука: отказ от членства в НАТО, сотрудничество с Москвой в военно-промышленном комплексе, совместное российско-украинское управление Крымом, передача Севастополя в аренду России на 99 лет, референдум на полуострове через 20 лет.

Кроме этого – провозглашение политики нейтралитета, общеевропейская зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока и построение новой архитектуры безопасности с участием РФ.

"Важно наконец понять, что Минские договоренности не работают, а полное отсутствие переговоров по Крыму – огромная ошибка. Нам нужно изучить мировой опыт в этой сфере и найти для себя подходящую модель, иначе рано или поздно повторится трагедия вроде Иловайска, которая опять отложит решение вопроса", – пишет дипломат, добавляя, что при сохранении нынешней позиции страны после прихода Трампа в Белый дом "украинский вопрос" могут решить без Украины.

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После ожидаемых обвинений в "сговоре" с Пинчуком Филипчук ответил, что с бизнесменом виделся лишь несколько раз и "никаких контактов с ним не имеет".

"Официальный" ответ, или 3 красные линии

В соцсетях в "патриотическом" лагере обоих – и Пинчука, и Филипчука – тут же заклеймили предателями и "путинскими агентами", а их предложения назвали предательскими. И это несмотря на регулярно публикуемые социологические исследования, показывающие, что большинство украинцев готовы идти на компромиссы ради прекращения войны в Донбассе и уже давно разочаровались в евроинтеграционных обещаниях власти.

Официальная Украина же ответила Пинчуку на том же уровне – статьей замглавы администрации президента Константина Елисеева на страницах The Wall Street Journal. Елисеев раскритиковал идеи бизнесмена, отметив, что евроинтеграция – ориентир и "дорожная карта" для внутренних преобразований в стране.

Елисеев также изложил позицию государства, нарисовав три четкие "красные линии", за которые нельзя заходить: "торговли территориями – Крым или Донбасс – не будет", выборы в Донбассе, "пока там есть российский сапог", невозможны, а от европейской и евроатлантической интеграции "отказываться никто не будет".

При этом высшие чины – президент, премьер, спикер ВР – на статьи Пинчука и Филипчука публично не отреагировали.

Война в головах

Что во всей этой истории по-настоящему важно – дискуссия действительно началась: это признают даже ярые противники идеи компромиссов и примирения. Еще полгода назад нельзя было даже представить подобное обсуждение – публично заговорившего о таком тут же объявляли предателем и "врагом народа". Но ситуация, похоже, меняется.

Об этом осторожно говорят, в том числе, политические эксперты, допускающие, что "тезисы Пинчука" могла запустить в информационное пространство администрация Порошенко, чтобы "прощупать" общественное мнение, понять, как отреагируют люди.

В любом случае, общественная дискуссия вполне может стать первым уверенным шагом к разрешению конфликта в Донбассе и между РФ и Украиной. Но остается другой вопрос: как быть с конфликтом внутри украинского общества? В условиях его крайней политизации, радикализации, когда оппоненты откровенно ненавидят друг друга и даже не рассматривают возможности примирения?

Политолог Вадим Карасев считает, что если заработает украинская экономика, то и градус напряжения в обществе значительно снизится.

Но пока предпосылок к реальным экономическим успехам немного, а милитаристкая риторика остается одной из возможностей поднять рейтинги власти, мобилизовать избирателя. Но любая война когда-нибудь заканчивается, а постоянно держать общество в состоянии крайнего напряжения нельзя.