Слышите, все трещит по швам?! Виктор Суслов об экономике Украины в 2017 году

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Два года назад о текущих последствиях "европейского выбора" на Майдане говорили только эксперты-скептики. Они предрекали и девальвацию, и инфляцию, и потерю традиционных рынков вкупе со всеобщим подорожанием, но реальность, как всегда, оказалась смелее любых смелых прогнозов.

Единственное, о чем сложно было говорить и два года назад, и даже несколько месяцев ранее — это радикальное изменение раскладов в геополитической игре. США и Россия договорятся по всем проблемным вопросам, Европу больше не будут понукать из Вашингтона к обострению отношений с Москвой. А что Украина? Ее судьба решится, вероятно, без нее.

Вот такие последствия выбора не той "лошади" будут для официального Киева. Об этом и других вопросах будущего Украины рассказал финансовый аналитик, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью РИА Новости Украина.

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Виктор Иванович, какие тренды 2016 года были главными для украинской экономики? Будут ли они иметь продолжение в 2017 году?

— Для украинской экономики уходящий год был годом стагнации и постепенной деградации. Возможно, по итогам года и будет достигнут ранее запланированный показатель роста ВВП на 1%, но после падения производства валового продукта в два раза в течение 2014-2015 годов (по данным МВФ, в долларах), этот 1% Украине не компенсирует потери. Как и правительственный прогноз на 3% рост в 2017 году. По объемам ВВП на душу населения (2115 долл. по данным МВФ) Украина по итогам 2015 г. оказалась на 134 месте в мире,- ниже многих стран Африки. По этому показателю отставание от России (9054 долл.) достигло 4,3 раза. Уже и украинское руководство признает, что Украина стала беднейшей страной Европы.

В первую очередь сокращаются объемы производства сложной и высокотехнологичной продукции, все более явный характер приобретает сырьевая ориентация нашей экономики. Главной причиной этого, бесспорно, является конфликт с Россией, введение взаимных торгово-экономических ограничений и резкое сокращение объемов промышленной кооперации. Единственная отрасль, которая продолжает показывать положительную динамику — это сельское хозяйство и в какой-то мере добывающая промышленность.

Очевидно, что страна с объемом производства ВВП в 2 тысячи 115 долларов на душу населения не может позволить себе развивать науку, образование, общедоступное здравоохранение, иметь атомную энергетику, авиакосмическую промышленность, строить метро и реализовывать любые капиталоемкие проекты.

Денег нет и уже не будет даже на поддержание экономической и социальной инфраструктуры, созданной в советский период. Строго говоря, объявленные цифры экономического роста никаким ростом не являются, поскольку приростов ВВП недостаточно даже для компенсации изношенного и проеденного основного капитала.

В стране начался тяжелый кризис инфраструктуры. Изношена энергетика. Производство электроэнергии упало более чем на 20% по сравнению с 2013 годом, а экспорт электроэнергии в 2016 г. сократился на 55% по сравнению с 2014 годом. В кризисном состоянии автодорожное хозяйство, железная дорога, коммунальное хозяйство. Следовательно, и инвестиционная привлекательность Украины продолжает падать.

Важной особенностью экономической политики правительства Украины в уходящем году стал перенос экономических тягот на население. Это связано с резким повышением тарифов на газ и электроэнергию для населения, и отсюда — стоимости всех жилищно-коммунальных услуг. На население все больше перекладываются расходы на содержание и ремонт домов и коммунальной инфраструктуры. А население, по преимуществу, уже неплатежеспособно.

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В ближайшие годы можно прогнозировать повсеместное появление городских трущоб – районов проживания для бедных в полуразрушенных домах,- вариант бразильских фавел с поправкой на национальные и климатические особенности Украины. Точно так же, как уже появились районы для богатых, — роскошные дома и коттеджные поселки, за высокими заборами и с охраной, со всей собственной структурой жизнеобеспечения.

Общее снижение уровня жизни приводит к нестабильной внутриполитической ситуации. Появились отдельные пока выступления граждан и политических сил с протестами против политики правительства. Очевидно, эти протесты будут набирать размах.

Какие тенденции были характерны для внешнеэкономической сферы?

— Во-первых, это общая переориентация основных торговых потоков. Напомню, что на протяжении всех трех лет после Майдана экономические отношения со странами СНГ, прежде всего с Российской Федерацией, сокращались в объеме. Как отметил недавно Президент Украины Порошенко, доля РФ в объеме внешней торговли Украины снизилась до 8% (ранее составляла более 1/3). Зато доля ЕС повысилась до 45%. Однако если брать не доли, а объемы торговли в абсолютном выражении, то видно, что в Украине падает и экспорт, и импорт, в том числе и в страны Евросоюза. Просто торговля с РФ падает быстрее.

Основные надежды связывались с введением в действие соглашения об ассоциации с Европейским союзом и созданием зоны свободной торговли (ЗСТ). Но после введения в действие режима ЗСТ Украина там, где могла увеличить экспорт в страны Евросоюза, не смогла это сделать, поскольку ЕС жестко ограничил импорт сельскохозяйственной продукции административными квотами. С другой стороны, неконкурентоспособная украинская экономика ничего больше и не могла поставлять на рынки Евросоюза, которые являются высоко конкурентными и заполнены высококачественной продукцией собственного производства и производства других стран.

Поэтому я считаю, что главный фактор ухудшения экономического положения Украины связан с неправильным геополитическим позиционированием страны, грубыми ошибками политического руководства Украины в этом позиционировании.

Кроме того, украинскому руководству нужно было бы четко понимать, что великие державы, которые, собственно, и ведут геополитическую борьбу за зоны собственного влияния, рано или поздно между собой договорятся. Им не нужен посредник в виде Украины, чтобы договориться. Украина добровольно заняла место объекта, а не субъекта переговоров. Но когда они договорятся, то договоренности состоятся, в том числе, и за счет Украины.

Мы видим, что после выборов в США есть тенденции к тому, что состоятся договоренности между США и Россией, в том числе и по зонам влияния в Европе и на Ближнем Востоке. Таким образом, будут урегулированы вопросы, связанные с Украиной и Сирией. Украине никто не компенсирует разрушения, людские и экономические потери. А пока время работает против Украины.

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Безусловно, Россия продолжит свою политику импортозамещения и отказа от покупки в Украине товаров машиностроения, любых видов высокотехнологичной продукции. Поэтому возврат к прежним объемам промышленной кооперации между Украиной и Россией, даже в случае серьезных политических изменений в этих странах, будет невозможным.

Россия давно объявила о своем намерении отказаться от услуг Украины в транзите газа. Россия добилась за последнее время новых успехов в увеличении прокачки газа через северные газопроводы — "Северный поток", Opal. Россия планирует строительство нового газопровода в Турцию. Глава украинского "Нафтогаза" уже объявил, что есть реальная вероятность полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и это вызовет падение стоимости газотранспортной системы Украины примерно в пять раз.

Собственно, российская сторона заранее предупредила, что так и будет, потому что после 2019 года не планирует продлевать договор о транзите газа через территорию Украины. Для Украины это означает многомиллиардные ежегодные потери, рост безработицы и утрату исключительно важного сектора экономики.

Изменится ли политика МВФ в отношении Украины?

— Есть все основания считать, что полученный в сентябре транш МВФ был последним в рамках действующей программы EFF. Скорее всего, больше траншей по ней не будет, потому что в Украине идет разгул коррупции, потому что Минские соглашения не выполняются и война на Донбассе продолжается, потому что экономических реформ нет. Последние коррупционные скандалы затрагивают и высшее руководство государства. В этих условиях доверие к Украине продолжает падать, и тратить деньги на поддержку страны, которая, вероятно, расходует их ненадлежащим образом, ни западные страны, ни МВФ, не будут.

Сможет ли Украина обойтись без этих займов при падающей поддержке Запада? Не сможет. Потому что отрицательное сальдо нашего торгового баланса остается большим (- 4,25 млрд. долл. за январь-сентябрь 2016 года против — 2,3 млрд. долл. за январь-сентябрь 2015 г., по данным платежного баланса) и по прогнозу будет только увеличиваться. Внешних инвестиций нет. Доступ к частным рынкам капитала крайне ограничен. А долги платить надо. И Украина платит. За последние три года валовой внешний долг страны сократился более чем на 21,3 млрд. долл., в том числе за счет выплаты внешнего долга банковского сектора – на 11,7 млрд. долл. и выплаты внешнего долга других коммерческих организаций – на 21,1 млрд. долл.

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При этом внешний государственный долг увеличился на 14 млрд.долл. Растет долговая нагрузка на бюджет, и вместе с тем происходит финансовое обескровливание экономики. Спрос на валюту для погашения внешних долгов корпоративного сектора, таким образом, оказывает и еще долго будет оказывать давление на валютный рынок, приводя к неизбежной девальвации гривны и ускорению темпов инфляции. Банковский кризис тоже будет продолжаться.

Все это неизбежно приведет к дальнейшему обострению социально-экономического кризиса и, я думаю, к изменению экономического и политического курса страны уже в 2017 году.

Каких изменений стоит ожидать в связи с итогами выборов президента США?

— Как мы знаем, украинское руководство "поставило не на ту лошадь", рассчитывая на победу в президентской кампании в США демократов в лице кандидата Хиллари Клинтон. Мало того, украинские правоохранительные органы попытались воздействовать на ход этих выборов путем "дела Манафорта", обвинив главу избирательного штаба кандидата Трампа в получении денег от "черной” бухгалтерии Партии регионов.

Эти политические и дипломатические ошибки, скорее всего, не пройдут без последствий. Но важнее учитывать направленность избирательной кампании Трампа. Я напомню, что новый президент США среди своих приоритетов на первое место поставил интересы американского народа, объявив, что не намерен бездумно тратить огромные средства на поддержку разных режимов в других странах путем насильственного внедрения там “демократии” и изменения политического строя. Это очень важно. Украинское руководство до сих пор опиралось на идеи, связанные с ошибочным пониманием геополитики, считая, что Украина получит массированную экономическую, военную и другую помощь США под лозунгами о переделе мира и выходе из зоны российского влияния в западную зону влияния, под лозунгами вступления в НАТО и т.д. Ведь 2014-2015-2016 годы прошли в Украине под знаком ожидания "Плана Маршалла для Украины". Не дождались. Теперь вместе с вероятными радикальными изменениями в политике США, связанными в том числе и с возможным сокращением роли НАТО в мире, эти ставки оказались биты.

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К этому нужно добавить, что серьезный кризис переживает Европейский союз, и внутри его ширится движение, нацеленное на снятие санкций против России. Понятно, что через некоторое время эти санкции, очевидно, будут сниматься. Члены ЕС наладят отношения с Россией, и в этом смысле для европейских стран собственные интересы выше интересов Украины. Наивно было бы полагать, что в борьбе за интересы Украины Европа долгое время готова нести экономические потери, особенно, если на нее не будут оказывать давление Соединенные Штаты.

Так что же делать?

— Украинская правящая элита должна прийти к понимаю того, что руководствоваться надо исключительно украинскими национальными интересами в проведении и внутренней, и внешней политики, должно быть понято, что недопустимо занимать позицию какой-либо стороны в геополитическом противостоянии других стран за передел мира, что нельзя превращать Украину в поле геополитической схватки между великими державами, что политика активного нейтралитета для Украины была и остается единственно правильной.

И очень важно выключить адскую машину пропаганды ненависти внутри страны, которая раскалывает и разрушает украинское общество, когда все неудачи и проблемы объявляются результатом подрывной деятельности внешних (России) и внутренних врагов, а любая попытка критиковать власть и что-то предлагать рассматривается как деятельность “пятой колонны”.

В экономической политике надо опираться на мировой опыт, который показывает одно: менее развитые страны становились развитыми и конкурентоспособными на мировом рынке только в результате проведения политики протекционизма, политики защиты внутреннего рынка и государственной поддержки национального промышленного производства, особенно высокотехнологичных отраслей. В такой политике секрет успеха Южной Кореи, Сингапура, Китая и многих других стран. Да и Евросоюз в отношениях с Украиной прибегает к неприкрытому протекционизму, когда ограничивает свободную торговлю для нас введением квот на поставки сельскохозяйственной продукции и настаивает на экономических связях с Украиной исключительно на основе технических регламентов и стандартов ЕС. Пока украинское правительство руководствуется либеральной идеологией, верой в силу “невидимой руки рынка”, разрушение экономики будет продолжаться.

А безвизовый режим Евросоюз Украине предоставит?

— Да, предоставит. В 2017 году. Ненадолго. Не случайно ЕС начал с утверждения порядка отмены безвизового режима. Режим будет отменен, в частности, как только будут выявлены систематические случаи попыток выезда украинцев в Европу с целью незаконного трудоустройства. А ведь именно в этом,- в возможности найти работу в ЕС, бежать от нищеты и безработицы в Украине, — был смысл надежд на безвизовый режим для большинства украинцев!

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Что ожидает украинскую экономику в 2017 году?

— Пока мы не увидим изменений в украинской политике, мы не можем рассчитывать на улучшение экономической ситуации. В следующем году, думаю, нас ожидает окончательное разочарование в Соглашении об ассоциации с ЕС, в соглашении о зоне свободной торговли, и даже в безвизовом режиме. Экономический кризис будет продолжаться в формах кризиса инфраструктуры, кризиса внешней торговли, валютного кризиса, банковского кризиса, бюджетного и финансового кризиса, роста безработицы, увеличения эмиграции за границу экономически активного населения.

В следующем году можно ожидать и серьезные политические потрясения. Я полагаю, что дело идет как минимум, к досрочным парламентским выборам. Существует угроза и силового захвата власти, и сворачивания демократических свобод. Причем демократию может подавить как действующая власть, так и новая властная группировка.

В целом Украина попала в ситуацию, когда пришло время платить по счетам. По итогам политики, которая проводится после Майдана, Украина вошла в число беднейших стран мира, с самыми низкими в Европе зарплатами и пенсиями. В этих условиях какой-то перспективы у Украины как у государства нет. Ситуация требует мобилизации патриотично настроенных граждан, чтобы кардинально изменить политику государства.