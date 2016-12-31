Соцсети кипят: Пинчук предлагает "зраду"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Украина должна пойти на "болезненные компромиссы" для достижения мира с Россией, пишет в своей статье в The Wall Street Journal украинский бизнесмен, миллиардер Виктор Пинчук.

Просто смириться

По его словам, Украине следует отстаивать свое право на выбор собственного пути, защиту своей территориальной целостности и строительство успешной страны. В то же время, по его убеждению, Москве следует выполнить свои обязательства по Минским соглашениям 2014 и 2015 гг. Пинчук высказывает несколько предложений.

Согласно его плану, Украина временно должна исключить вступление в ЕС из списка своих заявленных краткосрочных целей; Крым не должен становиться помехой для соглашения о прекращении конфликта в Донбассе.

"Возможно, нам придется … смириться с выборами в местные органы власти (в Донбассе — ред.)", — продолжает Пинчук.

По его словам, это может понадобиться, чтобы продемонстрировать приверженность Украины идее мирного воссоединения.

Также он предложил "смириться с тем, что в ближайшей или среднесрочной перспективе Украина не вступит в НАТО".

"Мы также должны четко заявить, что готовы смириться с постепенным сворачиванием санкций, наложенных на Россию, приближаясь к урегулированию ради свободной, единой, мирной и безопасной Украины", — говорится в статье.

Государственная измена

Тем не менее, в украинском истеблишменте идеи Пинчука произвели эффект разорвавшейся бомбы. Несмотря на предновогодние хлопоты, чуть ли не каждый посчитал своим долгом отреагировать на статью в The Wall Street Journal.

"Олигарх Виктор Пинчук предлагает капитулировать перед Россией, смириться с оккупацией Крыма и провести выборы в "ДНР" и "ЛНР", — пишет на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук. — Считаю, что предложенный Пинчуком план — это путь национальной и государственной измене. После этого заявления Пинчука его тесть Леонид Кучма должен быть немедленно отозван от участия в Минских или любых других переговорах с Россией, ведь ни для кого не секрет, что Пинчук и Кучма — одного олигархического поля ягоды и имеют одинаковые взгляды. Что говорит Пинчук, то думает Кучма, и наоборот".

Обман или ловушка

Негативно отреагировала на позицию Пинчука и глава Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Анна Гопко. По ее мнению, статья Пинчука — совершенное упражнение в искажении реальности.

"Умело манипулируя фактами, и фактически угрожая украинцам еще большим количеством жертв, Пинчук вместе с тем дает надежду, которая на самом деле является обманом – по-русски ловушкой. Пинчук рассказывает нам, как умилостивить врага, выполнив его требования. И не говорит, что надо делать, чтобы победить врага. Откуда у него такая уверенность, что если Украина откажется от европейской и евроатлантической интеграции, то война прекратится? Мы все понимаем истинную цель этой статьи Пинчука. Путь, который он предлагает — не путь мира, а дорога к потере государства", — пишет Гопко в Facebook.

Приглашение к капитуляции

Возмущен предложениями Виктора Пинчука и крымский депутат Рефат Чубаров.

"То, что Виктор Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом" на самом деле является приглашением нас, Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции. Причем к капитуляции тотальной, самоуничтожающей, поскольку Пинчук не может не понимать, что вслед за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО, Украина просто перестанет существовать как независимое государство. Итак, то, что еще не удалось врагам добиться за столетие — уничтожить украинское национальное достоинство, Пинчук предлагает нам осуществить своими руками", — отметил он.

Негативную оценку высказываниям Виктора Пинчука дал еще один политик из Крыма, бывший депутат Андрей Сенченко.

"Зять Леонида Кучмы обнародовал семейный план капитуляции для Украины. Думаю, что украинское общество имеет все основания внести встречное предложение: вернуть стране все "нажитое непосильным трудом" и валить всем семейным кланом…", — предлагает Сенченко в соцсети.

Отреагировал даже бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, которого давненько не было слышно.

"Увидел сегодня "тезисы" Виктора Пинчука влиятельной американской газете о сдаче Крыма и Донбасса. Ничего нового для себя не открыл…Мое отношение: "Олигарх-животное. Он — компрадорский вор, который верно служит Путину, зарабатывает свои 30 сребреников (простите за нетерпимость). Пинчук, как и другие коллаборанты-олигархи, должен быть наказан, согласно законам военного времени", — резюмировал Ярош.

Читайте также: Рудяков: урегулирование в Сирии открывает форточку возможностей для Донбасса

Правильные шаги

Тем не менее, среди большого числа тех, кто клеймит Пинчука позором, находятся и те, кто поддерживает инициативу олигарха. Например, эксперт-международник Олег Волошин намекает на то, что подобные действия должны были быть осуществлены гораздо раньше.

"Я лично предлагал подобные же решения ещё в мае 2014 и до сих пор не вижу никаких реалистичных альтернатив. В итоге были пролиты реки крови, ослаблена экономика, нечистыми на руку чиновниками заработаны миллионы на войну, а результат получен отрицательный. Крым все там же, Восточный Донбасс фактически оккупирован, изоляция России в мире и даже на Западе не достигнута, зато двери ЕС и НАТО закрыты на засов с той стороны. Не вижу ни одного рационального (!) аргумента против и альтернативного плана.

Важно понимать, что ставка на затягивание времени уже провалена. Ничего не предложит Киев — договорятся без него. И, судя по решению Путина не высылать в ответ американских дипломатов, запас гибкости в Кремле достаточный, и он сигнализирует о намечающихся больших договорённостях, под которые и сделаны такие жесты. Так что вообще никаких вариантов не осталось. Какой бы зубовный скрежет сей факт ни вызывал", — пишет Волошин в своем Facebook.

Мир ценой компромисса

О том, что в подобных инициативах вполне есть резон, пишет и представительница прошлой власти Елена Лукаш.

"Вот уж не думала, что предсказателем будущего выступит Виктор Пинчук.

Народ сильно возбудился. Даже перезвоны Нового года заглушены криками и воплями. Предатель и "вон из страны!" – самое мягкое, что можно услышать и прочитать от сторонников войны и победы любой ценой. Потому что Пинчук предложил МИР.

Мир ценой пусть болезненного компромисса, но необходимого", - отметила она.