Небоженко: 2016-й год Украина потеряла

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко в 2016 году сумел добиться концентрации власти в своих руках, но именно это представляет серьезную опасность для будущего Украины. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог и социолог, руководитель социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Уходящий 2016 год был годом успехов и удач президента Петра Порошенко и, соответственно, годом потерь для Украины…", — сказал Небоженко.

По его словам, президенту "удалось подмять под себя Кабмин, Верховную Раду, и практически судебную систему – хотя там есть свой саботаж…".

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Кроме того, отметил эксперт, "произошла политизация Генпрокуратуры".

"Наверное, это (ГПУ – Ред.) самая развитая сейчас государственная пиар-структура. Если мы хотим услышать какой-то новый анекдот или увидеть жизнерадостное лицо… во власти, мы смотрим на Луценко (генпрокурор Юрий Луценко – Ред.). Как-то легче становится, мы понимаем, что мы не самые плохие в этой жизни", — сказал Небоженко с иронией.

Но самое худшее, по его мнению, в этой ситуации — это концентрация власти.

"Это не просто мое моральное, психологическое недовольство – я уважаю, ценю президента. Но власть ради власти во время войны означает только одно, что между властью и всеми остальными нет связей", — сказал политолог, добавив, что для связи такие нужны "во время войны", и нужны не только связи, но – "даже не ради победы, а для выживания" нужна мобилизация.

По словам Небоженко, "без мобилизации невозможна победа на фронте".

"Кстати, враг, грубо говоря, это прекрасно понимает", — отметил эксперт, пояснив, кого считает врагом: "те, которые сейчас сидят там, в Москве и те, которые подыгрывают им здесь".

Говоря о политических итогах 2016 года, Небоженко отметил уникальное явление: "в легитимной Верховной Раде сформировалось нелегальное большинство".

"Это очень редкая конструкция", — констатировал политолог.

По его словам, в парламенте сейчас есть большинство – "Народный фронт" и Блок Петра Порошенко "Солидарность", есть "Оппозиционный блок", есть, по его словам, "проукраинские политики – это "Батькивщина" и Самопомич", и – "есть заробитчане" (при помощи которых и удается сохранять большинство в ВР).

"Это парни, которые поняли, что во время кризиса надо заниматься не бизнесом, а продавать себя, то есть, не себя, а свой статус, даже не взгляды…", — сказал политолог.

Он отметил, что о количестве депутатов-"заробитчан" можно судить по заявлениям беглого нардепа Александра Онищенко — "Онищенко назвал 75 человек".

"Вот это самые счастливые люди сейчас в Украине, то есть — они не боятся будущего и не думают об этом", — констатировал Небоженко.

Он подчеркнул, что наличие "заробитчан" в Раде означает, что "парламент обречен и в 2017-м, и в 2018-м отдавать свои полномочия президенту".

Это плохо, поскольку у президента, по словам Небоженко, нет стратегии.

"Помните, он (Порошенко – Ред.) нам говорил в первый день, когда выступал после торжественной легитимации, о том, что у него есть план, 22 страницы этого плана… Но я, правда, помню, у Ющенко тоже было 22 страницы, и… Один Кучма честно говорил: у меня нет стратегии для страны. Поэтому власть ради власти – это очень плохо", — сказал эксперт.

Он также отметил, что во внешней политике Украины уходящий год отмечен сплошными провалами: "мы поссорились с США, поссорились с ЕС, у нас плохие отношения даже с евреями, с Израилем, это надо ж додуматься".

Небоженко также отметил, что в ситуации глобального кризиса "каждая страна, большая или маленькая, старается переложить проблемы на другую страну", а себе оставить меньше проблем.

"Так вот, как вы понимаете, мы (Украина – Ред.) становимся местом для сброса всех негативных рисков, которые есть в Европе, в Российской Федерации, в США и, может быть, даже на Ближнем Востоке", — резюмировал политолог.