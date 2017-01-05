Ответ Администрации Порошенко на "благородный призыв" Пинчука. Полный текст

Ответ заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева на статью Виктора Пинчука "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией" также опубликован в WSJ (оригинал публикации).

Агентство РИА Новости Украина публикует перевод статьи.

Уважение к Украине жизненно важно для стабильного мира

Компромиссы на условиях России – неправильная политика для мира в Украине

"Относительно статьи Виктора Пинчука "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией" (дата публикации — 30 декабря): я соглашаюсь с его благородным призывом к миру на Донбассе (восток Украины), но не могу согласиться с призывом к компромиссам, основанным на опасениях. Страх и слабость — плохие советчики. Они разыгрывают аппетиты России, приводят к еще большей агрессии и страданиям людей.

Поэтому Украина всегда выступала за решение, основанное на национальных интересах и желаниях украинцев, которые хотели бы видеть свою страну независимой и процветающей, а свой выбор — независимым от агрессивного диктата.

Давайте обозначим "красные линии", которые никто в Украине не осмелился бы пересечь – ни сейчас, ни в будущем:

- Нет – развороту в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины. Это стало бы отказом от независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Это означало бы возврат к советскому прошлому в Украине — чего даже господин Пинчук не приветствовал бы. Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика в Украине, кто осмелился бы призвать к такому резкому развороту, особенно после Революции Достоинства и ее призывам к модернизации и реформам.

- Нет – торговле территориями Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть частью компромисса ради мира. Они принадлежат Украине, и это подтверждается на международном уровне, в том числе резолюцией Генеральной Ассамблей ООН по Крыму, принятой в минувшем месяце, а также докладом офиса Прокурора Международного уголовного суда, обнародованном в ноябре. Украина никогда не откажется от украинцев, которые попали за железный занавес после военного вторжения России в Крым и Донбасс.

- Нет – выборам на Донбассе, пока российские сапоги остаются на украинской земле. Украина выступает за местные выборы, но только в соответствии с украинским законодательством и стандартами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кремль несомненно хотел бы легитимизировать гибридную оккупацию и марионеточные режимы на Донбассе украинскими руками. Но никто не должен попасть в эту ловушку.

Компромиссы на условиях России – неправильная политика. Как однажды сказал один из тяжеловесов новой администрации США, "история учит, что слабость лишь разжигает зло". Это никогда не вело ни к устойчивому миру, ни к спасенным жизням. Наоборот, это всегда разжигало большую агрессию и человеческие страдания".