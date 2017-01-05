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Ответ Администрации Порошенко на "благородный призыв" Пинчука. Полный текст

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Донбасс: блокада и пиар (163)

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Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев категорически отвергает возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным предпринимателем Виктором Пинчуком для решения конфликта на Донбассе.
Константин Елисеев. Архивное фото
УНИАН

Ответ заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева на статью Виктора Пинчука "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией" также опубликован в WSJ (оригинал публикации).

Агентство РИА Новости Украина публикует перевод статьи. 

Уважение к Украине жизненно важно для стабильного мира

Компромиссы на условиях России – неправильная политика для мира в Украине

"Относительно статьи Виктора Пинчука "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией" (дата публикации — 30 декабря): я соглашаюсь с его благородным призывом к миру на Донбассе (восток Украины), но не могу согласиться с призывом к компромиссам, основанным на опасениях. Страх и слабость — плохие советчики. Они разыгрывают аппетиты России, приводят к еще большей агрессии и страданиям людей.

Поэтому Украина всегда выступала за решение, основанное на национальных интересах и желаниях украинцев, которые хотели бы видеть свою страну независимой и процветающей, а свой выбор — независимым от агрессивного диктата.

Давайте обозначим "красные линии", которые никто в Украине не осмелился бы пересечь – ни сейчас, ни в будущем:

- Нет – развороту в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины. Это стало бы отказом от независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Это означало бы возврат к советскому прошлому в Украине — чего даже господин Пинчук не приветствовал бы. Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика в Украине, кто осмелился бы призвать к такому резкому развороту, особенно после Революции Достоинства и ее призывам к модернизации и реформам.

- Нет – торговле территориями Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть частью компромисса ради мира. Они принадлежат Украине, и это подтверждается на международном уровне, в том числе резолюцией Генеральной Ассамблей ООН по Крыму, принятой в минувшем месяце, а также докладом офиса Прокурора Международного уголовного суда, обнародованном в ноябре. Украина никогда не откажется от украинцев, которые попали за железный занавес после военного вторжения России в Крым и Донбасс.

- Нет – выборам на Донбассе, пока российские сапоги остаются на украинской земле. Украина выступает за местные выборы, но только в соответствии с украинским законодательством и стандартами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кремль несомненно хотел бы легитимизировать гибридную оккупацию и марионеточные режимы на Донбассе украинскими руками. Но никто не должен попасть в эту ловушку.

Компромиссы на условиях России – неправильная политика. Как однажды сказал один из тяжеловесов новой администрации США, "история учит, что слабость лишь разжигает зло". Это никогда не вело ни к устойчивому миру, ни к спасенным жизням. Наоборот, это всегда разжигало большую агрессию и человеческие страдания".

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