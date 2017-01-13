Пинчук: "Украинский вопрос" может стать элементом геополитической сделки

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Бизнесмен Виктор Пинчук считает необходимым признать Украиной факт смены элит Запада и пересмотр западными политиками своих первоочередных приоритетов. Статья Виктора Пинчука опубликована в "Украинской правде".

По его словам, статья стала ответом на резонанс в СМИ вокруг его недавней авторской колонки в американском издании Wall Street Journal.

Виктор Пинчук считает, что глобальная ситуация в мире кардинально меняется, и Украина не может позволить себе не замечать этого.

"Происходит смена элит Запада. Сам Запад впервые за долгое время подвергается угрозам, потому пересматривает приоритеты. И, что главное для нас, меняется международная группа партнеров, которые до этого момента помогали нам выстоять", — предупреждает Пинчук.

"Украинский вопрос" вполне может стать элементом большой геополитической сделки, наряду с сирийским конфликтом, российско-американскими отношениями, борьбой с терроризмом, проблемой беженцев, судьбой Евросоюза и трансатлантического партнерства, Северной Кореей и так далее", — заявляет Пинчук.

"Им нужны быстрые результаты, которых от них ждет избиратель. В наших силах помочь лидерам Запада их достичь. В обмен на их помощь в достижении наших целей", — заявил Виктор Пинчук.

"Не настаивая сейчас на членстве (в ЕС — ред.), "облегчая жизнь" Евросоюзу и идя с ним на компромисс, в обмен на это мы должны добиваться от ЕС конкретных вещей: более существенной финансовой помощи и серьезной поддержки экономики Украины; более решительных шагов по сближению Украины с Европейским Союзом (например, в этом случае "безвиз" у нас уже давно бы был, ратификация Соглашения об ассоциации шла бы значительно проще и быстрее и так далее); более проукраинской позиции ЕС во всех возможных форматах обсуждения мирного урегулирования; абсолютной принципиальности в вопросе продления санкций против России при отсутствии прогресса в мирном процессе", — считает бизнесмен.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев категорически отвергает возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным предпринимателем Виктором Пинчуком для решения конфликта в Донбассе.