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    Клуб обозревателей

    Сколько "провокаций"? СБУ запретила въезд в Украину мэру Перемышля

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    Украина-Польша: патриотизм и раздор (41)

    17740
    Покой в двусторонних отношениях украинцам и полякам может только сниться. Не успели закончиться рождественско-новогодние каникулы, как произошел новый инцидент. Киев решил зачем-то проучить Варшаву.
    Мэр польского Перемышля Роберт Хома
    zaxid.net

    Павел Рудяков, эксперт

    Когда в ночь на 10 января был осквернен и разрушен памятник полякам в Гуте Пеняцкой во Львовской области, украинские и польские политики, общественные деятели, эксперты, журналисты, близкие к правящим кругам Украины и Польши в один голос заговорили о том, что инцидент — это ничто иное, как провокация "третьей стороны", имеющая целью рассорить украинцев и поляков, осложнить украинско-польские отношения. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что под "третьей стороной" в данном случае имелась в виду Россия. Не дожидаясь не только окончания расследования, но даже его начала, заказчиком "провокации" поспешили объявить Кремль, ну, а исполнителем, понятное дело, ФСБ.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
    Gazeta Wyborcza: отношения Польши и Украины разрушает нетерпимость

    Для человека, непосвященного в тонкости антироссийской пропаганды, правда, несколько странно выглядело то обстоятельство, что обвинения в адрес "коварной" Москвы полетели из Киева и из Варшавы синхронно и слаженно, как по команде, и что аргументация у всех, кто эти обвинения озвучивал, была однотипна, чтобы не сказать идентична. Дескать, это все дело рук русских, потому что они… русские.

    Изюминкой в дружном хоре обвинителей прозвучали слова посла Украины в Польше Андрея Дещицы, который безапелляционно заявил: "Это — провокация". И тут же добавил: "Давайте не будем провоцировать". Личная форма глагола, при этом, однозначно указывала на то, что Его превосходительство, пардон, проболталось. Вместо того чтобы употребить третье лицо, имея в виду "их", русских, оно — Превосходительство — употребило второе. Как утверждают филологи, такой глагольной формой принято обозначать не "их", а "нас". Получилось, что Дещица призывает не заниматься провокациями кого-то, кого позиционирует как своего, включая его, как и себя, в понятие "мы".

    Разрушение памятника погибшим полякам в Гуте Пеняцкой
    galinfo.com.ua
    Фотолента. Скандальный вандализм: разрушение памятника погибшим полякам

    Впрочем, придирки, основанные над наблюдениями над языковыми тонкостями, могли так и остаться пустыми, ничего не значащими придирками, если бы неделю спустя в сфере украинско-польских отношений не случилась новая провокация. При попытке пересечь украинско-польскую границу был остановлен и возвращен обратно мэр польского Перемышля Роберт Хома. Свалить новый международный скандал на "коварную руку" ФСБ, объявив его очередной "провокацией" Москвы, на сей раз не удалось.

    Для установления причин происшествия и автора "спектакля", разыгранного на украинско-польской границе днем 17 января, никакого расследования не понадобилось. Оказалось, что Хоме запрещен въезд в Украину сроком на пять лет, и что решение об этом принято по ходатайству СБУ.  Следует ли считать инцидент с мэром Перемышля провокацией, грозящей иметь серьезные последствия для украинско-польских отношений? Безусловно, да, следует. Выходит, что призыв Дещицы: "давайте не БУДЕМ провоцировать", — в Службе безопасности не услышали. Не захотели услышать. Продолжив заниматься тем, чем начали заниматься некоторое время тому назад.

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    Выкрик: "Смерть украинцам!", — на Марше орлят в Перемышле 10 декабря тоже ведь кое-кому в Польше показался провокацией, причем, провокацией, осуществленной как-то уж очень странно.

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