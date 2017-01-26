Конфликт в Кабмине, миллионы Ляшко, резолюция ПАСЕ. Мнение Золотарева

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Во время заседания Кабмина случился конфликт между Войцехом Бальчуном и Владимиром Омеляном. Омелян обвинил Бальчуна в непрозрачной деятельности, причастности к коррупционным сделкам и непрофессионализме. А руководитель "Укрзализници" обвинил главу Мининфраструктуры в препятствовании работе и сопротивлении реформам в отрасли.

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При этом премьер-министр Владимир Гройсман поддержал Бальчуна, обвинив министра инфраструктуры в отсутствии экспертных знаний по железной дороге в отличие от имеющегося профессионального опыта руководителя "Укрзализныци".

Народный депутат Олег Ляшко в январе 2017 года приобрел недвижимость стоимостью 15 миллионов гривен. Об этом он заявил сам, подав в НАПК информацию об изменениях в электронную декларацию о доходах.

Так, депутат стал владельцем дома в Обуховском районе Киевской области общей площадью почти 550 квадратных метров. В декларации написано, что его стоимость составляет более 11 миллионов гривен. Также народный избранник купил два земельных участка общей стоимостью почти четыре миллиона гривен и площадью практически шесть тысяч квадратных метров.

Эти и другие ключевые события среды, 25 января, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.

О ПЕРЕПАЛКЕ МЕЖДУ БАЛьЧУНОМ И ОМЕЛЯНОМ

Сегодня во время заседания Кабмина случился конфликт между Войцехом Бальчуном и Владимиром Омеляном. Как вы это прокомментируете?

– Несколько месяцев продолжается достаточно острый, перешедший на личности, конфликт между Омеляном и Бальчуном. Тут очень тяжело встать на чью-то сторону, включая премьера, поскольку, как говорят в народе – "обое рябое".

Достаточно вспомнить послужной список нашего премьера, ему с той же степенью можно бросить упрек в том, что у него также нет достаточного опыта. Все-таки опыт руководства Винницким базаром и диплом МАУП – это недостаточная, я считаю, база для руководства такой сложной и непростой экономикой, какой является украинская экономика в период кризиса.

Здесь все на поверхности, и, очевидно, то, что деятельностью Омеляна недоволен и Гройсман. Тут есть несколько составляющих. Понятно то, что Мининфраструктуры – одно из немногих ведомств, где по-прежнему вращаются "живые" деньги в колоссальных объемах, ведомство, которое имеет колоссальную коррупционную привлекательность.

И я открою маленький секрет: еще в нулевые коррупционная рента замминистра была что-то около 200 тысяч долларов ежемесячно. Так, детишкам на молочишко. Да и сейчас упоминали одного из заместителей Бальчуна, который вкупе с Дубневичем, по-моему, они что-то рационализировали, скрепление рельсов — миллионы гривен получали за такое.

Но здесь, как мне представляется, основная интрига в том, кто раньше уйдет – Омелян или Бальчун. Ясно, что Гройсман хотел бы видеть в кресле министра инфраструктуры другого человека. Однако, по крайней мере, до весны, вряд ли ему это удастся, а вот чуть-чуть ближе к лету может случиться так.

Ротация будет?

– Да. Потому что успехов нет ни у Омеляна, ни у Бальчуна. По большому счету, если не считать чисто символических вещей, как поезд до Перемышля, который запустил Бальчун.

По-прежнему Украина остается страной с очень слабой транспортной связанностью территорий – от Мариуполя до Киева 19 часов добираться поездом. Примерно за столько же времени можно долететь до Чикаго.

Конфликт между Омеляном и Бальчуном и вправду на каких-то личных моментах основывается? Или все гораздо сложнее?

– Это в первое время Бальчун часто делал акцент на том, что как тяжело разобраться в хитросплетениях "Укрзализныци". Действительно, это государство в государстве. И колоссальные соблазны. И колоссальные интересы, стоящие за всем этим.

Тут надо быть суперменом, чтобы устоять перед напором лоббистов. Мне кажется, что он не устоял, особенно, имея такого зама, как Михальчук.

Мы знаем, что Омелян поставлен на эту должность по квоте НФ. Если этот конфликт набирает обороты, то каковы последствия?

– А это угроза того, что может посыпаться вся вот эта конструкция картеля власти. Гройсман продемонстрировал свой мачизм, такую брутальность на Омеляне, но, думаю, дальше он не пойдет.

О КОНКУРСЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ

Сегодня и Андрей Крищенко, и Вадим Троян заявили о том, что сняли свои кандидатуры с конкурса на главу Нацполиции. Что случилось?

– Я думаю, на этот вопрос еще предстоит найти ответ, поскольку многого, и это совершенно ясно, мы не знаем, что произошло, почему люди, приближенные к Авакову так синхронно сошли с дистанции.

Есть ряд обстоятельств, не только эта трагедия в Княжичах, после которой, я думаю, живи мы в европейской стране, синхронно бы ушел и министр, и его люди, очевидно, в МВД зашла бы другая команда, но и закончившийся медовый месяц этой полицейской реформы.

Люди все чаще стали задаваться вопросом: ну, хорошо, пофотографировались с этими симпатичными мотивированными селфи-копами, а что дальше? Стало ли безопаснее жить в Украине, чувствуют ли себя граждане Украины защищенными в этой ситуации? Увы, ответы на эти вопросы совершенно очевидно отрицательны.

В этой сфере тем более важно, кто займет этот пост.

– Аваков оказался в череде непрерывных скандальных ситуаций и трагических событий. Совершенно ясно, что после инцидента в Княжичах он превращается в крайне удобную мишень для отрабатывания жесткой политической риторики.

Возможно, как раз его попросили немножечко подвинуться, умерить аппетиты. Действительно, в подчинении Авакова – суперминистерство, колоссальные силовые, финансовые, экономические возможности, политическое влияние, и Аваков является одной из несущих конструкций вот этого картеля власти, о котором мы говорили.

Убрать совсем, я думаю, это нереально, и все понимают последствия, а вот подвинуть немножечко, попросить подвинуться…

То есть подвинули Трояна и Крищенко? В этом конкурсе для кого-то место освободили?

– Да. Я к конкурсу отношусь с изрядной долей скепсиса.

Спикер МВД заявил, что конкурс несет консультативный характер.

– Это старая заготовка двухнедельной давности… Аваков и не скрывал, что хочет видеть Трояна, и на случай каких-то эксцессов с конкурсом, была заготовлена такая позиция, что конкурс имеет консультативный характер, а решать все-таки – министру внутренних дел.

Кому место освобождают? Кто станет главой Нацполиции?

– А вот в этом сейчас заключается интрига. По фигуре победителя мы увидим суть вот этих договоренностей и то, что осталось за кулисами. Пока, очевидно, об этом знает слишком узкий круг людей посвященных, но снятие с дистанции Трояна и Крищенко – это явный сигнал, что такая договоренность есть.

А конкурс роль играет?

– Декорация. Все эти кадровые конкурсы – это декорации жизни по-новому, хотя по-прежнему все решается путем договорняков всевозможных, закулисных договоренностей.

Чем закончится эта эпоха управления Авакова, эта реформа Нацполиции?

– Те шаги, которые явочным порядком по реформированию сделали грузинские реформаторы, я думаю, начнется регресс, и в этой ситуации ничего иного быть не может.

О ПОКУПКЕ ОЛЕГОМ ЛЯШКО ДОРОГОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Народный депутат Олег Ляшко купил дорогую недвижимость и земельные участки. При этом сам подал в НАПК информацию о существенных изменениях в электронную декларацию о доходах. Как вы к такому относитесь?

– Легализуют то, что "нацарювалы". Наш никогда не врущий главный радикал в очередной раз пытается дурачить общественное мнение. С Олегом Валериевичем – не привыкать. Где мы еще найдем такого шоумена в украинской политике?

И в данном случае, это просто запредельно цинично. Человек, который жрал землю на трибуне ВР, клялся в любви к бабушкам, живущим на пенсию в 1200 гривен, живет, как тот самый олигарх, на которых он демонстративно на плакатах бросался с вилами.

Вы говорите, легализируют свои доходы. У нас и вправду так выходит, что эти электронные декларации стали нулевыми? И парламентарии просто пишут все, потому что понятно, что ответственности нет?

– Стремятся, да… Поймите, что очень многие врали дважды. Одни декларировали малую часть того, что у них реально есть, поскольку очень многое – за границей. А другие закладывали на два-три года вперед свою коррупционную ренту. И вот многие действительно воспринимали это формально, как нулевую декларацию.

Хотя, на самом деле, это не так. И по большому счету, предъявить, задать вопросы можно в любой момент. Вот эти е-декларации, возможно, и для нынешних украинских политиков – это бомба замедленного действия. Потому что спустя время при наличии политической воли ничто не мешает задать вопросы соответствия задекларированных доходов вот этим приобретениям.

Явно, даже если мы сложим всю депутатскую зарплату и гонорары какие-то там, какие возможны гонорары в деятельности главного радикала, явно будет нестыковка. Слишком уж дорогая недвижимость. Но скромное обаяние буржуазии завлекло и нашего главного радикала в свои объятия.

Сейчас в НАПК и Минюсте конфликт назревает, не могут разобраться с вопросом утверждения механизма проверки е-деклараций. Когда мы начнем их проверять?

– НАПК, НАБУ – эти органы были созданы под внешним давлением. То есть необходимо было демонстрировать борьбу с коррупцией. Как это у нас умеют делать, эту борьбу демонстрировали размножением всевозможных институций.

У нас их, по-моему, уже восемь борются с коррупцией, а коррупция живет и процветает. В данном случае, это внутриведомственный пинг-понг. То есть, когда при отсутствии жесткой политической воли каждый ищет причины того, что от них ждут, не делается.

По большому счету, я думаю, что все сведется к тому, что будут с десяток другой показательных порок коррупционеров, отнюдь не ключевых, и дело заглохнет. Но, спустя время, подчеркиваю, это бомба замедленного действия, потому что дальше, если ситуация изменится, и будет политическая воля, может произойти как в Румынии, где брат премьера посажен их антикоррупционным бюро за коррупцию.

О РЕЗОЛЮЦИИ ПАСЕ ПО УКРАИНЕ

Парламентская ассамблея совета Европы поддержала резолюцию, которая называется "Функционирование демократических институций в Украине". Согласно информации "Радио "Свобода" поддержали ее 106 депутатов, против были 11 и воздержались 9 парламентариев. В чем ее суть?

– Суть заключается в том, что: уважаемые украинцы, если вы себя называете европейцами, то и действуйте по-европейски – не врите, не воруйте столь безбожно, не принимайте дискриминационных законов и выполняйте взятые на себя обязательства, в том числе, и по "Минску", и об этом прямо указано.

Но если вернуться в украинские реалии, что мы видим? Не так давно Виктор Пинчук выступил со статьей в Wall Street Journal. Все тут же поспешили обозвать это "планом Пинчука", планом капитуляции, хотя на самом деле это никаким планом не являлось, это такие суждения, размышления, поскольку любой план – это алгоритм, это вщять на себя обязательства. Уже проверяет СБУ, хотя на самом деле есть ли какая-то альтернатива "Минску"?

Медведчук выдвинул план, и в статье Пинчук ряд пунктов попросту позаимствовал. С другой стороны, сегодня Медведчуку вырубают Facebook. Вот такая свобода слова. Даже если взять более консенсную кандидатуру – Филипчук написал, тут же затюкали.

То есть пока, что мы видим? В стране нет политического ресурса и политической воли для выполнения взятых на себя обязательств. Нам могут нравиться, не нравиться минские соглашения, но эти обязательства были взяты Украиной. Как с ними быть? Тот же Байден приезжал, та же Меркель, можно загибать пальцы, перечислять европейских политиков, ждут. Выступает президент, дает ясно понять, что выполнять не будем, минский процесс помещается в холодильник.

Минские соглашения не выполняются только Украиной?

– Нет. Обеими сторонами. Но есть целый ряд законопроектов, которые должны быть в политической части минских соглашений – и шагу не сделали.

Все равно эта резолюция ПАРЕ имеет рекомендательный характер. Как мы дальше будем реагировать?

– Я думаю, что мы по-прежнему будем говорить да, да, хорошо, но делать нечто иное. И вот эта накапливающаяся усталость и раздражение от Украины плюс тектонические сдвиги политической элиты ЕС, не забываем о выборах во Франции, Нидерландах и Германии, рискуют привезти к крайне плачевным для Украины последствиям.

Ранее эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" заявил, что, задекларировав новую недвижимость, Ляшко поступил правильно, но законность его состояния должно проверить НАПК.

Напомним, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" прокомментировал проведение тестирования на должность главы Нацполиции, и заявил, что этот тест выходит за рамки законодательства.