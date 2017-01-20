А паровоз вперед летит. О переподчинении "Укрзализныци"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины вывел ПАО "Укрзализныця" из подчинения Министерству инфраструктуры, поручив управление госкомпанией правительству.

На заседании в среду, 18 января, Кабинет министров принял решение, которым привел устав компании в соответствие с законом "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования". По закону учредителем ПАО "Укрзализныця" и ее единственным акционером является Кабинет министров Украины. Изменения направленные на создание условий для проведения реформы корпоративного управления компании.

Кабинет министров также намерен изменить нынешний наблюдательный совет ПАО "Укрзализныця" и ввести в его состав новых независимых специалистов, которые смогут оперативно и качественно утверждать необходимые управленческие решения

"Отныне правительство как акционер сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и реформ", — сказал госсекретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак.

Балчун начинает и выигрывает

Решение правительства положительно оценил Войцех Балчун, который возглавляет "Укрзализныцю" с апреля 2016 года.

"Мы приветствуем любые шаги, направленные на повышение эффективности функционирования компании. Особенно в период создания нового содержания и качества публичного акционерного общества. Правление компании будет последовательно реализовывать стратегию реформ, определенную правительством, как акционером общества!", — написал Войцех Балчун.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян был не доволен работой менеджмента "Укрзализныци", и не раз критиковал главу компании. Министр усматривал персональную вину Балчуна в недостаточно высоких темпах реформы железной дороги, не удовлетворяла Омеляна и кадровая политика главы "Укрзализныци". При этом инициировать увольнение Балчуна с занимаемой должности министр не собирался.

"Ключевая задача господина Балчуна – это работать. Политика – это не его, его – это работа и ее результат. Пока что ожидаемого результата я не вижу. У нас прошло 7 месяцев работы и тех существенных сдвигов, которые были обещаны им самим и тех сдвигов, которые требовало Мининфраструктуры, к сожалению пока что не достигнуто", – заявлял Омелян не далее как в декабре прошлого года.

Делят сферы влияния

Эксперт в сфере транспорта Александр Кава назвал переподчинение "Укрзализныци" сугубо бюрократическим шагом по перераспределению сфер влияния между политическими силами.

"Ничего сверхъестественного в этом нет. Для пассажиров, для грузооправителей от этого ничего абсолютно не изменится ни в лучшую, ни в худшую сторону", — сказал Кава в комментарии РИА Новости Украина.

При этом эксперт считает, что решение Кабмина не связано с конфликтом между министром инфраструктуры и главой "Укрзализныци".

Несколько иного мнения придерживается экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов, увязывая переназначение с противостоянием между Омеляном и Балчуном.

"Господин Омелян постепенно превращается в то ничтожество, которым он и является. Это — человек, который, с одной стороны, пришел с командой Пивоварского (экс-министр инфраструктуры в правительстве Яценюка Андрей Пивоварский — Ред.), но, несмотря на звучавшие заявления, не ушел с ней, заключив сделку уже с новым правительством о своей лояльности. Омелян теряет постепенно влияние в министерстве и вообще в правительстве, занимаясь преимущественно попытками переименования железнодорожных узлов, различными проектами гуманитарно-исторического характера, которые только раскалывают страну. И, мне кажется, он достаточно некорректно признается человеком, который действительно что-то серьезное изменяет в области инфраструктуры", — сказал Блинов в комментарии РИА Новости Украина.

Как пояснил эксперт, у министра существует серьезный конфликт с правительством, поскольку назначение Балчуна было прерогативой самого премьера Гройсмана.

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"И руками вице-премьера Кубива предпринята попытка напрямую переподчинить одно из подразделений непосредственно Кабмину. Ключевые назначения в государственные корпорации производит Кабинет министров и Министерство экономического развития и торговли, и оно постепенно, используя политическое влияние, начинает подминать под себя все ведомственные и общенациональные корпорации. Политическая команда, которую представляет господин Омелян, недостаточно сильна по сравнению с назначенцами, которые представляют Гройсмана и некоторых других чиновников правительства", — считает Блинов.

Как отметил эксперт, отныне Мининфраструктуры фактически лишено возможности назначения руководящих персон в правление ПАО "Укрзализныця" и в наблюдательный совет этой компании.

"В случае с "Укрзализныцей" произошло то, что является трендом, как минимум, последнего года. Кабинет министров сегодня стал основным центром влияния — он назначает и руководящие составы, и членов наблюдательных советов практически во все государственные корпорации. Для господина Омеляна это означает, в первую очередь, ослабление его политических позиций и, в принципе, делает его должность и его роль в украинском правительстве все более и более смешной и малозначимой", — подытожил Блинов.