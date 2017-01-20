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    Аналитика и комментарии

    А паровоз вперед летит. О переподчинении "Укрзализныци"

    (обновлено: )10210
    Трения между министром инфраструктуры и главой "Укрзализныци" закончились переподчинением госкомпании непосредственно правительству. Для клиентов железной дороги от такого решения ничего не изменится — идет передел сфер влияния между политсилами.
    Здание Укрзализныци. Архивное фото
    Украинское фото

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Кабинет министров Украины вывел ПАО "Укрзализныця" из подчинения Министерству инфраструктуры, поручив управление госкомпанией правительству. 

    На заседании в среду, 18 января, Кабинет министров  принял решение, которым привел устав компании в соответствие с законом "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования". По закону учредителем ПАО "Укрзализныця" и ее единственным акционером является Кабинет министров Украины. Изменения направленные на создание условий для проведения реформы корпоративного управления компании. 

    Кабинет министров также намерен изменить нынешний наблюдательный совет ПАО "Укрзализныця" и ввести в его состав новых независимых специалистов, которые смогут оперативно и качественно утверждать необходимые управленческие решения 

    "Отныне правительство как акционер сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и реформ", — сказал госсекретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак. 

    Пассажирский поезд Укрзализныци
    "Укрзализныця" в Facebook
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    Балчун начинает и выигрывает

    Решение правительства положительно оценил Войцех Балчун, который возглавляет "Укрзализныцю" с апреля 2016 года.

    "Мы приветствуем любые шаги, направленные на повышение эффективности функционирования компании. Особенно в период создания нового содержания и качества публичного акционерного общества. Правление компании будет последовательно реализовывать стратегию реформ, определенную правительством, как акционером общества!", — написал Войцех Балчун.

    Министр инфраструктуры Владимир Омелян был не доволен работой менеджмента "Укрзализныци", и не раз критиковал главу компании. Министр усматривал персональную вину Балчуна в недостаточно высоких темпах реформы железной дороги, не удовлетворяла Омеляна и кадровая политика главы "Укрзализныци". При этом инициировать увольнение Балчуна с занимаемой должности министр не собирался.

    "Ключевая задача господина Балчуна – это работать. Политика – это не его, его – это работа и ее результат. Пока что ожидаемого результата я не вижу. У нас прошло 7 месяцев работы и тех существенных сдвигов, которые были обещаны им самим и тех сдвигов, которые требовало Мининфраструктуры, к сожалению пока что не достигнуто", – заявлял Омелян не далее как в декабре прошлого года. 

    Делят сферы влияния

    Эксперт в сфере транспорта Александр Кава назвал переподчинение "Укрзализныци" сугубо бюрократическим шагом по перераспределению сфер влияния между политическими силами.

    "Ничего сверхъестественного в этом нет. Для пассажиров, для грузооправителей от этого ничего абсолютно не изменится ни в лучшую, ни в худшую сторону", — сказал Кава в комментарии РИА Новости Украина. 

    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    При этом эксперт считает, что решение Кабмина не связано с конфликтом между министром инфраструктуры и главой "Укрзализныци".

    Несколько иного мнения придерживается экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов, увязывая переназначение с противостоянием между Омеляном и Балчуном. 

    "Господин Омелян постепенно превращается в то ничтожество, которым он и является. Это — человек, который, с одной стороны, пришел с командой Пивоварского (экс-министр инфраструктуры в правительстве Яценюка Андрей Пивоварский — Ред.), но, несмотря на звучавшие заявления, не ушел с ней, заключив сделку уже с новым правительством о своей лояльности. Омелян теряет постепенно влияние в министерстве и вообще в правительстве, занимаясь преимущественно попытками переименования железнодорожных узлов, различными проектами гуманитарно-исторического характера, которые только раскалывают страну. И, мне кажется, он достаточно некорректно признается  человеком, который действительно что-то серьезное изменяет в области инфраструктуры", — сказал Блинов в комментарии РИА Новости Украина.

    Как пояснил эксперт, у министра существует серьезный конфликт с правительством, поскольку назначение Балчуна было прерогативой самого премьера Гройсмана. 

    Премия для Бальчуна. Офис Укрзализныци забросали деньгами. Видео
    EverydayInUa/Youtube
    "Премия" для Бальчуна. Офис "Укрзализныци" забросали деньгами

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    "И руками вице-премьера Кубива предпринята попытка напрямую переподчинить одно из подразделений непосредственно Кабмину. Ключевые назначения в государственные корпорации производит Кабинет министров и Министерство экономического развития и торговли, и оно постепенно, используя политическое влияние, начинает подминать под себя все ведомственные и общенациональные корпорации. Политическая команда, которую представляет господин Омелян, недостаточно сильна по сравнению с назначенцами, которые представляют Гройсмана и некоторых других чиновников правительства", — считает Блинов. 

    Как отметил эксперт, отныне Мининфраструктуры фактически лишено возможности назначения руководящих персон в правление ПАО "Укрзализныця" и в наблюдательный совет этой компании.

    "В случае с "Укрзализныцей" произошло то, что является трендом, как минимум, последнего года.  Кабинет министров сегодня стал основным центром влияния — он назначает и руководящие составы, и членов наблюдательных советов практически во все государственные корпорации. Для господина Омеляна это означает, в первую очередь, ослабление его политических позиций и, в принципе, делает его должность и его роль в украинском правительстве все более и более смешной и малозначимой", — подытожил Блинов.

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