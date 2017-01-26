Гройсман поддержал Бальчуна и коррупцию в "Укрзализныце" - Шульмейстер

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Выведение "Укрзализныци" из вотчины Министерства инфраструктуры в подчинение Кабмину вылилось в скандал. На заседании правительства противник такого решения — министр инфраструктуры Владимир Омелян и сторонник такой пертурбации — глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун обменялись взаимными обвинениями.

Омелян обвинил Бальчуна в непрозрачной деятельности, причастности к коррупционным сделкам и непрофессионализме. А господин Бальчун обвинил главу Мининфраструктуры в препятствовании работе и сопротивлении реформам в отрасли.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" Бальчуна во время словесной перепалки с министром инфраструктуры Омеляном. Последнего премьер обвинил в отсутствии экспертных знаний по железной дороге в отличие от имеющегося профессионального опыта руководителя "Укрзализныци".

Ссору Бальчуна и Омеляна в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

Конфликт между министром инфраструктуры Омеляном и главой "Укрзализныци" Бальчуном очевидно достиг апогея. Какова его истинная природа, почему такая конфронтация между двумя чиновниками?

— Я не знаю, что там происходило за ширмою, откуда начался этот конфликт, я могу только комментировать то, что сегодня увидел. Увидел я спектакль хорошо поставленный, срежиссированный. Это было видно даже по динамике этого представления. Поразило меня то, что, казалось бы, независимый арбитр, которым выступил премьер, взял документы с обвинениями у Омеляна, причем обвинения абсолютно корректные, на мой взгляд. Я просто знаю чуть-чуть, что происходит внутри и понимаю, что если менеджер не препятствует коррупции, причем коррупция была объявлена в размере одного миллиарда гривен, я думаю, она была занижена при этом, наверное, в 20-30 раз, то этот менеджер, я считаю, тоже причастен к коррупции.

Под менеджером вы имеете в виду Бальчуна?

— Бальчуна, безусловно. Так вот. Мое непонимание этого спектакля было в том, что когда "во втором действии", "первое действие" было — презентация успешных менеджеров как бы, после этого было выступление Омеляна с документами, которые он передал, и совершенно справедливо премьер взял документы и сказал: я их изучу, я их передам, мы сделаем комиссию, я их передам в НАБУ, то есть это укладывалось нормально в мое понимание ситуации. И после этого в "третьем действии" выступают те, кто был в "первом действии", и происходит обвинение совершенно несправедливое, я считаю, от премьера в сторону министра: где вы раньше работали? Извините, не все у нас работали в "Укрзализныце" и после этого работают министрами. Был один случай такой, но он был исключением из правил. То есть, по сути, весь этот спектакль перевернулся в фарс. Вместо того чтобы оставаться в конструктиве, премьер разыграл плохого-хорошего, то есть хороший по определению премьера у нас Бальчун, а плохой – Омелян. Я считаю, что это неправильно и несправедливо и призываю НАБУ провести проверку того, что происходит в "Укрзализныце", а там далеко не все хорошо.

Почему премьер-министр встал на защиту руководителя "Укрзализныци"? канал Вечерний Киев в Митинг под ГПУ против Бальчуна-"гастролера"

— Во-первых, он даже не открыл эту папку. Он сказал, что я изучу. Он папку не открыл, и после этого он пошел против Омеляна. Я уверен, что Гройсман знает о том, что происходит в "Укрзализныце". Он не может не знать, потому что это значимая компания в экономике Украины, это десятая крупнейшая компания в Украине, и размеры коррупции, которые в этой компании существуют, я думаю, это в топ-три в Украине по размеру. Поэтому однозначно он в курсе того, что там происходит. То, что изменилась, сфера влияния переведена из одного в другое, в принципе, это неправильно, потому что "Укрзализныця" является сердцем транспортной системы украинской, и забрать это предприятие из-под Мининфраструктуры означает, что Мининфраструктуры, по сути, не контролирует свое сердце, сердце транспорта. Поэтому это было неправильно. Это алогично.

Не стоит ли связать этот конфликт с тем, что Кабмин вывел "Укрзализныцю" под свое управление?

— Конечно, это все, скорее всего, звенья одной цепи. Но, тем более, то, что произошло сегодня, доказывает, что нужно сейчас срочно вынимать все белье и все показывать. Там должно работать НАБУ и ряд других органов, которые у нас не коррумпированы пока. Еще лучше привлечь иностранных экспертов, не из Польши.

Бальчун заявил, что 2016 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 303 миллиона гривен.

— Это манипуляция. Я был финансовым директором крупной компании и знаю, каким образом можно финансовой отчетностью манипулировать. Поэтому сейчас выходить с украинской отчетностью и говорить о прибылях или убытках – это вообще, в принципе, некорректно. Год закрылся только, я не уверен, успели ли консолидировать все предприятия "Укрзализныци" в этой отчетности, и я бы по анализу финотчетности дождался бы результатов работы Ernst & Young, и на основании заключения Ernst & Young уже можно делать какие-то выводы.

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Ранее эксперт в сфере транспорта Александр Кава в эфире "ГС" заявил, что правительство должно дотировать железные дороги, тогда качество перевозок улучшится.

Напомним, директор компании "Инвест-эксперт" Виктор Медведь в эфире "ГС" заявил, что модернизация подвижного состава "Укрзализныци" — имитация бурной деятельности, поскольку, прежде всего, необходимо построить современную колею.