Омелян: Бальчун - капризный шоумен, а не акула бизнеса

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал на своей странице в Facebook главу "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна, комментируя решение Кабмина вывести предприятие из подчинения Мининфраструктуры.

Он заявил, что голосовал против Бальчуна при выборе руководителя "Укрзализныци".

"Да, на номинационном комитете я голосовал против Балчуна. Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но я был один против всех и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия. К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу из РКР Карго", — заявил министр.

"Постоянные споры, желание вместо работы заниматься концертами и политическими договоренностями, готовность быть ширмой, а не менеджером изменений, странные кадровые назначения, речи и презентации, которые не имели ничего общего с действительностью. И большой пиар, который известно кто оплачивал", — отметил Омелян, не называя никого конкретно.

Также министр сообщил в соцсети, что просил руководство государства провести заседание, чтобы заслушать реальное положение вещей на "Укрзализнице". Однако в ответ, по его словам, в Кабмине решили вывести компанию из сферы ответственности Мининфраструктуры.

Ранее Кабинет министров утвердил новый устав "Укрзализныци". Согласно этому документу, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления железнодорожной компанией.