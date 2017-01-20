наверх
20.01.201721:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Омелян: Бальчун - капризный шоумен, а не акула бизнеса

    (обновлено: )7010
    Министр инфраструктуры заявил, что на номинационном комитете голосовал против Бальчуна - он не верит, что "человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса".
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал на своей странице в Facebook главу "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна, комментируя решение Кабмина вывести предприятие из подчинения Мининфраструктуры.

    Здание Укрзализныци. Архивное фото
    Украинское фото
    А паровоз вперед летит. О переподчинении "Укрзализныци"

    Он заявил, что голосовал против Бальчуна при выборе руководителя "Укрзализныци".

    "Да, на номинационном комитете я голосовал против Балчуна. Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но я был один против всех и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия. К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу из РКР Карго", — заявил министр.

    "Постоянные споры, желание вместо работы заниматься концертами и политическими договоренностями, готовность быть ширмой, а не менеджером изменений, странные кадровые назначения, речи и презентации, которые не имели ничего общего с действительностью. И большой пиар, который известно кто оплачивал", — отметил Омелян, не называя никого конкретно.

    Также министр сообщил в соцсети, что просил руководство государства провести заседание, чтобы заслушать реальное положение вещей на "Укрзализнице". Однако в ответ, по его словам, в Кабмине решили вывести компанию из сферы ответственности Мининфраструктуры.

    Ранее Кабинет министров утвердил новый устав "Укрзализныци". Согласно этому документу, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления железнодорожной компанией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Газокомпрессорная станция
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны