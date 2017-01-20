Бальчун: Мининфраструктуры блокировало решения руководства "Укрзализныци"

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры саботировало и блокировало решения руководства акционерной компании "Укрзализныця", заявил на своей странице в Facebook глава компании Войцех Бальчун.

"Публичная полемика в стиле "сам дурак" для меня абсолютно неприемлема. Я приехал в Украину работать ради реформы одной из самых мощных железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне. С саботажем, блокировкой, промедлением мне пришлось столкнуться на высоком министерском уровне. Сегодня вещи названы своими именами", — написал Бальчун.

По его словам, все обвинения руководства компании в отсутствии результата безосновательны, а успехи стали возможны благодаря поддержке со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Все, что до этого дня удалось сделать в компании (а положительных изменений не видит только слепой), стало возможным только благодаря личной поддержке премьера Гройсмана. Дела и результат говорят сами за себя", — отметил Бальчун.

Ранее Кабинет министров утвердил новый устав "Укрзализныци" — информация обо этом появилась в СМИ. Согласно этому документу, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления железнодорожной компанией.