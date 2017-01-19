Кабмин на "тайном" заседании переподчинил себе "Укрзализныцю"

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров на внеочередном в среду заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныци", лишив тем самым Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на членов правительства.

"За" проголосовали все члены Кабмина.

По данным издания, перед регулярным заседанием правительства в среду, в 9:30 было проведено внеочередное заседание Кабмина без прессы и трансляции. На нем министр экономического развития — вице-премьер-министр Степан Кубив с голоса вынес предложение о смене устава компании.

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"Без согласования с министром, который потерял влияние", — сообщил источник, имея в виду главу Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

В старой редакции устава министр инфраструктуры вносил кандидатуры членов правления "Укрзализныци" и наблюдательного совета компании. В новой редакции органом управления стал Кабмин, который все кандидатуры будет вносить сам.

"Формирует политику Минтранс, а вот подчиняться теперь УЗ ему не будет", — сообщил источник в Кабмине.

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Позже в Мининфраструктуры подтвердили переподчинение УЗ Кабинету министров.

Ранее сообщалось, что неэффективная работа "Укрзализныци" нанесла стране миллиардные убытки в 2016 году.