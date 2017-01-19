наверх
19.01.201705:52
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Кабмин на "тайном" заседании переподчинил себе "Укрзализныцю"

    (обновлено: )9
    Как сообщают СМИ, министр экономического развития - вице-премьер-министр Степан Кубив перед запланированным заседанием Кабмина с голоса вынес предложение о смене устава УЗ.
    Здание Укрзализныци. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров на внеочередном в среду заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныци", лишив тем самым Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на членов правительства.

    Евгений Кравцов
    УНИАН
    Новые поезда в Европу. Комментарий первого замминистра инфраструктуры

    "За" проголосовали все члены Кабмина.

    По данным издания, перед регулярным заседанием правительства в среду, в 9:30 было проведено внеочередное заседание Кабмина без прессы и трансляции. На нем министр экономического развития — вице-премьер-министр Степан Кубив с голоса вынес предложение о смене устава компании.

    Читайте также — Червоненко: мы стоим на краю пропасти, нас поделят, как рабов

    "Без согласования с министром, который потерял влияние", — сообщил источник, имея в виду главу Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

    В старой редакции устава министр инфраструктуры вносил кандидатуры членов правления "Укрзализныци" и наблюдательного совета компании. В новой редакции органом управления стал Кабмин, который все кандидатуры будет вносить сам.

    "Формирует политику Минтранс, а вот подчиняться теперь УЗ ему не будет", — сообщил источник в Кабмине.

    Читайте также: Ни денег, ни самолета. Казахстан не получил заказанный Украине Ан-74Т

    Позже в Мининфраструктуры подтвердили переподчинение УЗ Кабинету министров. 

    Ранее сообщалось, что неэффективная работа "Укрзализныци" нанесла стране миллиардные убытки в 2016 году. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Брифинг народного депутата Надежды Савченко. Полная версия
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко
    Заключительная пресс-конференция Барака Обамы
    Смена власти в США
    Гривна
    Экономика Украины. Падение гривны