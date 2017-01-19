"Укрзализныця" стала отдельным министерством - эксперт

Как повлияет решение Кабмина на работу "Укрзализныци", в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов.
"Теперь, в общем-то, "Укрзализныця" у нас стала отдельным министерством, если будем так говорить, теперь это — отдельное ведомство. Можно назвать его министерством железнодорожного транспорта, потому как это орган, который будет подчиняться Кабмину, Мининфраструктуры будет разрабатывать политику. Я думаю, что это правильное решение, потому что очень коррупционной является структура "Укрзализныци", поэтому нужно отделять политику от хозяйственной деятельности", — заявил Наумов.
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