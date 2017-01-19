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    "Укрзализныця" стала отдельным министерством - эксперт

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    Эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов в эфире "ГС" отметил, что поддерживает решение Кабмина о переподчинении "Укрзализныци", поскольку нужно отделять политику от хозяйственной деятельности.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    ФОТО. "Укрзализныця" и коррупция: активисты вышли на митинг под ГПУ
    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров на внеочередном заседании в среду утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления "УЗ". Предложение о смене устава "Укрзализныци" с голоса вынес министр экономического развития — вице-премьер Степан Кубив.

    Как повлияет решение Кабмина на работу "Укрзализныци", в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов.

    "Теперь, в общем-то, "Укрзализныця" у нас стала отдельным министерством, если будем так говорить, теперь это — отдельное ведомство. Можно назвать его министерством железнодорожного транспорта, потому как это орган, который будет подчиняться Кабмину, Мининфраструктуры будет разрабатывать политику. Я думаю, что это правильное решение, потому что очень коррупционной является структура "Укрзализныци", поэтому нужно отделять политику от хозяйственной деятельности", — заявил Наумов.

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