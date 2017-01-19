Арифметика Гройсмана: "Укрзализныця" минус Омелян и плюс Бальчун

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Кабинет министров утвердил новый устав "Укрзализныци", информация обо этом появилась в СМИ. Согласно этому документу, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления железнодорожной компанией.

Что интересно, заседание Кабмина по этому вопросу было внеочередным и проходило без прессы и трансляций. Как отмечается, предложение о смене устава "Укрзализныци" с голоса вынес министр экономического развития — вице-премьер Степан Кубив, якобы без согласования с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, который потерял влияние.

Что происходит в "Укрзализныце", прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов.

Из-за чего "Укрзализныцю" решили переподчинить?

— Информация, опять же, не совсем правдива в том плане, что Омелян не знал об этом, он в принципе согласился, у него другого выхода уже не было. Тут несколько факторов. Нельзя говорить о том, что просто у Омеляна забрали. У него забрали, да, это опять же политическая борьба, как известно, Омелян это "Народный фронт", Гройсман — это все-таки БПП, это одна из составляющих. Вторая, это конфликтность между самим министром и польским главой "Укрзализныци", которая наблюдается на высоком уровне уже несколько месяцев минимум.

В Кабмине встали на сторону Бальчуна?

— Гройсман не скрывал своих симпатий по поводу Бальчуна, это довольно давно было, еще в середине осени, когда он имел некий конфликт с Омеляном, оказав все-таки поддержку Бальчуну при его критике Омеляна.

Для «Укрзализныци» важно, кому подчиняться?

— Теперь, в общем-то, "Укрзализныця" у нас стала отдельным министерством, если уже так вот говорить, теперь это отдельное ведомство. Можно назвать его министерством железнодорожного транспорта. Потому как это орган, который будет подчиняться Кабмину, Мининфраструктуры будет разрабатывать политику… В принципе, это правильное решение. Потому что очень сильно коррупционной является структура "Укрзализныци", и необходимо было разграничивать политику, то есть разработку самой стратегии развития структуры и саму хозяйственную деятельность. В данном случае это, возможно, будет произведено.

Можно будет побороть коррупцию, выведя "Укрзализныцю" в Министерство железнодорожного транспорта?

— Еще раз хочу подчеркнуть, что теперь разрабатывать политику развития структуры самой "Укрзализныци" будет Мининфраструктуры, однако Мининфраструктуры не будет заниматься самим хозяйствованием, этим будет заниматься уже сама конкретно "Укрзализныця", и контролировать ее в этом случае должен Кабмин. Но, фактически, то, что там переданы функции от Мининфраструктуры к Минэкономразвития, тоже возникают большие вопросы. Потому что какие профессионалы транспортные присутствуют в МЭРТ? Очень большой вопрос. Кто этим будет заниматься, насколько это будут профессиональные решения?

А что касается монопольного положения "Укрзализныци"? Такое отделение не усугубит ли ситуацию?

— Ее железнодорожный монополизм никто не забирает. Но нужно обращать внимание, что "Укрзализныця" — это не просто железная дорога. По большому счету, "Укрзализныця" это весь транспорт. В структуре "Укрзализныци" присутствует и автомобильный, и водный транспорт. Это огромнейшая структура, которой должны заниматься транспортники. А то, что этим сейчас будет заниматься МЭРТ, это неправильно. Свое монопольное положение они не потеряют, разговоры о введении частных железных дорог у нас ведутся не один год, но пока говорить о том, что у нас появится альтернатива "Укрзализныце", практически нереально.

Но есть же разные операторы…

— У нас есть частные операторы, которые занимаются перевозками, просто это не находит широкого распространения. Но, в принципе, и сам Бальчун был не против того, чтобы присутствовали на железных дорогах частники. Но вряд ли это будет, потому что все-таки он хочет увеличить и парк локомотивный и вагонный, и перебрать с автомобильного транспорта, перетянуть на себя большинство грузов. Работа ведется Бальчуном. Построение графиков правильное. Но внутренние силы "Укрзализныци" не дают этого воплотить в полной мере. Опять же, основным контролирующим лицом от Кабмина будет Кравцов, а это возвращение опять к старым схемам.

Мининфраструктуры без железнодорожной компании чем заниматься будет?

— У Мининфраструктуры есть, чем заниматься. По большому счету, одним из факторов того, что железную дорогу убрали из под Мининфраструктуры является просто на данный момент голословность реформ. Реальных реформ практически не происходит. Допустим, в автомобильной сфере такой бардачище, что это просто кошмарно! Сам Омелян говорит о том, что 90% нелегалов на дорогах. Это говорит министр инфраструктуры. В морской отрасли — это полный провал. Уже пять лет реформируется морская отрасль и ни на шаг она не подвинулась. Только голые слова. Возможно, это было одной из причин того, что железную дорогу вывели, потому что все-таки это крупнейший монополист в Украине.

Может Омелян в скором времени лишиться не только "Укрзализныци", но и своей должности?

— Это же все политика, впереди выборы, там будет видно.

Как бы вы оценили Бальчуна на должности главы "Укрзализныци"?

— Конечно, Бальчун — европейский менеджер. Но прежде, чем приходить сюда, я думаю, человеку нужно было более тщательно ознакомиться с такой структурой как «Укрзализныця». С теми порядками, которые там. Потому что даже многие схемы, которые обсуждаются профильными журналистами, доходят до верха с большим опозданием и то не принимаются, по большому счету, решения той или иной проблемы. Не может один человек решить судьбу такой структуры, как "Укрзализныця". Должна приходить команда, причем с самого верха и до самого низа. Такое обновление совершить очень сложно. Опять же, то что требовал Омелян, за полгода изменить "Укрзализныцю", это бред. Взять Германию, Польшу, это пять лет как минимум там проходило реформирование. Как минимум! И тогда уже говорили о результатах.

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Напомним, ранее директор консалтинговой компании William invest expert Виктор Медведь высказал уверенность, что модернизация подвижного состава "Укрзализныци" — имитация бурной деятельности. По его словам, прежде всего, необходимо построить современную колею.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов заявил, что убытки от пассажироперевозок должны компенсироваться из бюджета.