"Оппоблок" призвал власти прекратить давление на Пичнчука

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Фракция Верховной Рады "Оппозиционный блок" требует от властей прекратить давление на бизнесмена Виктора Пинчука из-за призыва к компромиссу в Донбассе.

Ранее Служба безопасности возбудила уголовное дело в связи с высказываниями Пинчука по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "финансирование терроризма".

"Оппозиционный блок" требует прекратить давление, которое власть оказывает на известного бизнесмена Виктора Пинчука после выхода его статьи в The Wall Street Journal… "Оппозиционный блок" требует от СБУ прекратить преследование Виктора Пинчука, которое создает опасный прецедент", — говорится в заявлении партии.

"Оппозиционный блок" считает, что начатое СБ Украины расследование по публикации Пинчука в американском СМИ – это преследование за открытое изложение своей гражданской позиции. В партии полагают, что расследование является фактически внутренней "гибридной войной" против гражданского общества на Украине – "путем дискредитации и запугивания наиболее активных и думающих граждан".

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Пинчук в конце 2016 года в статье Wall Street Journal заявил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. По его словам, чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.