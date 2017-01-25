Deutsche Welle: где вы теперь, мистер Янукович и ваша команда?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

После исторических событий на Майдане экс-президент Украины Виктор Янукович и его команда покинули Украину. На данный момент он находится в России и живет в престижном поселке Барвиха вблизи Москвы, по соседству с влиятельными российскими политиками и бизнесменами, поговаривают в СМИ. А как же обстоят дела у самых приближенных сторонников Януковича?

Виктор Янукович

Президент Украины с 2010 до 2014 года. После победы Майдана бежал из страны. На данный момент находится в России. По информации российских СМИ, живет в престижном поселке Барвиха вблизи Москвы, где проживают влиятельные российские политики и бизнесмены, однако украинские правоохранители посылают экс-президенту повестки в суд на адрес в Ростове-на-Дону, пишет в статье для Deutsche Welle Лилия Ржеутская.

По данным расследования Transparency International, Виктор Янукович пользуется государственной защитой России, поскольку получил российское гражданство, однако официального подтверждения этой информации нет. Между тем Янукович объявлен в розыск украинскими правоохранительными органами — в отношении него в Украине открыто около десяти уголовных производств. По семи из них экс-президент проходит в качестве подозреваемого, говорится в публикации.

"В частности, Януковича подозревают в организации умышленных убийств во время массовых протестов на Майдане, в получении неправомерной выгоды в размере 26 миллионов гривен под видом авторского вознаграждения за написание книги, в выводе из госсобственности и завладении зданиями и земельными участками резиденции Межигорье. Кроме того, Януковича подозревают в государственной измене. До конца февраля Генпрокуратура Украины (ГПУ) планирует завершить досудебное расследование и передать это дело в суд", — напомнила автор статьи.

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"Виктор Янукович внесен в санкционные списки США, ЕС, Канады и Швейцарии. Под арестом находится его резиденция Межигорье, земельные участки, 43 здания, автомобили, 29 млн гривен, корпоративные права на сумму в 147 млн гривен, несколько десятков квартир, домов, паркинги и гаражи. Информация о розыске Виктора Януковича удалена из открытой базы Интерпола по ходатайству его адвокатов. В украинском бюро Интерпола сообщили, что в конце января намерены рассмотреть вопрос о возобновлении международного розыска экс-президента", — пишет DW.

Николай Азаров

Фото предоставлено адвокатом Николая Азарова Сергеем Осыкой Холостой выстрел по "квартире" Азарова

"В 2010-2014 годах премьер-министр Украины. В январе 2015-го Печерский райсуд Киева санкционировал его арест. Служба безопасности Украины объявила Азарова в розыск за превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Он также подозревается в хищении государственных средств. После отставки с поста премьер-министра Украины в конце января 2014 года Николай Азаров уехал в Вену, откуда перебрался в Россию незадолго до того, как стал фигурантом санкционных списков ЕС, Швейцарии и Канады. В Украине и за рубежом арестованы активы экс-премьера — 2,5млрд гривен, два земельных участка, дом и квартира", — напомнила Лилия Ржеутская.

"Сейчас Азаров живет в Москве, где основал "Комитет спасения Украины". Недавно из российской столицы он сообщил, что создал "украинское правительство в изгнании", а сам стал "альтернативным премьером", — говорится в статье. По информации Transparency International, он, как и Виктор Янукович, получил российское гражданство. "Бывший глава правительства, находясь на территории России, активно комментирует политические и экономические события в Украине. Он частый гость ток-шоу на российском телевидении. В открытой базе Интерпола на данный момент нет информации о международном розыске Николая Азарова", — отмечает DW.

Виталий Захарченко

"Министр внутренних дел в 2012-2014 годах. В отношении него в Украине открыто пять уголовных дел. В частности, Захарченко подозревают в противодействии протестным акциям, приведшим к массовым жертвам среди протестовавших на Майдане. Кроме того, его подозревают в незаконных поставках на Украину из РФ оружия и боеприпасов, в растрате госсредств, давлении на главу Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата митрополита Владимира и незаконном завладении имуществом", — говорится в публикации.

По информации российских СМИ, сейчас Виталий Захарченко живет в Москве, работает советником российской госкорпорации Ростех. В Севастополе украинский экс-министр открыл и возглавляет благотворительный фонд "Юго-Восток", пишет автор статьи. На сайте организации говорится, что в настоящее время фонд оказывает материальную помощь бывшим сотрудника МВД Украины, помогает "населению юго-восточных областей".

"После событий на Майдане Захарченко было объявлен в розыск СБУ. В открытой базе данных Интерпола на данный момент Захарченко отсутствует. С 2014 года его фамилия занесена в санкционный список ЕС", — напоминает DW.

Сергей Арбузов

"В 2012-2014 годах первый вице-премьер правительства Украины, позже — и.о. премьера. Уехал в Россию после событий на Майдане, в Украине его подозревают в растрате почти 120 млн гривен бюджетных средств при создании Нацбанком ведомственного телеканала БТБ. Однако, похоже, из-за этого Арбузов особо не переживает. После переезда в Москву он возглавил ассоциацию "Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы", — говорится в публикации.

"В профиле Арбузова на сайте центра указано, что он — гражданин Украины. Сейчас Сергей Арбузов активно комментирует события на родине, имеет немало украинских сторонников среди подписчиков его страницы в Facebook. Арбузов — фигурант санкционных списков ЕС и Швейцарии. По информации Центра противодействия коррупции, в Украине и за рубежом арестованы его автомобили, моторные лодки, объекты недвижимости и более 250 млн гривен. Разыскивается Интерполом", — продолжает автор публикации.

Андрей Клюев

С 2012 до 2014 годы секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, в январе-феврале 2014-го — глава администрации президента Януковича. Место нахождения Клюева точно неизвестно, вероятнее всего, он живет в России. Объявлен в розыск в Украине. "Его подозревают в организации умышленных убийств во время акций протеста на Майдане, в незаконном обогащении и завладении имуществом в особо крупном размере. После выезда из Украины Андрей Клюев никаких публичных заявлений не делал", — напоминает DW.

"В Дорогомиловском суде Москвы при рассмотрении поданного экс-депутатом Рады от Партии регионов Владимиром Олейником иска о признании смены власти в 2014 году в Украине "государственным переворотом" Андрей Клюев заявил, что главными организаторами событий на Майдане являются нынешний глава СНБО Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий и депутат Сергей Пашинский. Андрей Клюев числится в санкционных списках ЕС, Швейцарии и Канады", — говорится в статье.